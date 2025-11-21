Trama bielorrusa: la explicación de Simpertigue por sus viajes en crucero con abogado imputado

Sobre el hecho de no inhabitarse en el caso del Consorcio Belaz Movitec, el juez dijo que, según el Código Orgánico de Tribunales, aquello corre para las partes y no los abogados.

El ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue se defendió de los cuestionamientos en su contra en el marco de la denominada trama bielorrusa, y entregó sus aclaraciones en cada uno de los seis puntos en los que se criticó su accionar.

El magistrado decidió abordar el tema luego de que se conociera el vínculo estrecho que mantiene con el abogado Eduardo Lagos, imputado por pago de coimas para favorecer al Consorcio Belaz Movitec (CBM) en una causa contra Codelco, hecho que está investigando la Fiscalía de Los Lagos.

De acuerdo con el fallo de la Corte Suprema en julio de 2023, Codelco tuvo que devolver maquinarias y fondos retenidos por sobre $11 mil millones al mencionado consorcio.

De acuerdo con lo planteado por el Ministerio Público, con el propósito de asegurar el fallo a su favor en la Corte Suprema, los abogados de CBM le pagaron alrededor de 70 millones de pesos a Gonzalo Migueles, pareja de la ex ministra del máximo tribunal Ángela Vivanco.

En ese contexto, el medio Reportea informó que el juez Diego Simpertigue tomó parte en dos votaciones de la causa y luego viajó en un crucero por Europa junto al imputado Eduardo Lagos, justo después de que Codelco realizó el pago.

La defensa de Diego Simpertigue en la trama bielorrusa

En total, el magistrado Diego Simpertigue realizó aclaraciones respecto de seis puntos por los que fue cuestionado en relación a la denominada trama bielorrusa.

Abordó en primer lugar las críticas por no inhabilitarse en el caso dada su cercanía con el abogado Lagos, y planteó que, según el Código Orgánico de Tribunales, la inhabilidad dice relación con las partes y no con los abogados. Dijo además que nunca supo quiénes eran los abogados de las partes.

En el punto dos, aseguró que los viajes con el abogado Eduardo Lagos fueron organizados por sus esposas, que son amigas.

Respecto de las supuestas presiones que habría ejercido para promover el nombramiento como notario y conservador de César Maturana, casado con la hija de la pareja del juez, Simpertigue aludió al currículum del abogado y, tras aseverar que “resulta inexplicable que no haya sido nombrado”, sostuvo que aquello “desacredita que haya tenido ayuda o influencias externas para sus postulaciones”.

A continuación, el magistrado de la Corte Suprema se refirió al hecho de que, mientras buscaba una casa para arrendar, el mismo Maturana fuera arrendatario de un departamento propiedad del abogado Eduardo Lagos.

“Lagos no le cedió el departamento a Maturana, sino que este último pagó arriendo durante el breve tiempo que lo ocupó“, aseveró el juez del máximo tribunal del país.

En cuanto a la causa Fundamenta, donde la empresa buscó que no se impidiera que se continuara con los trabajos que estaba realizando a través de una reclamación en contra del Servicio Medio Ambiental, Simpertegui dijo que en esa instancia votó en contra de la demandante.

Posteriormente, la Tercera Sala ratificó la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Eco Egaña Comunidad Sustentable de la inmobiliaria Fundamenta, con los votos a favor de la inmobiliaria de Ángela Vivanco, Mario Carroza, Diego Simpértigue y Dobra Lusic. De esta forma, la inmobiliaria pudo retomar sus obras.

Finalmente, Diego Simpertigue abordó por qué integró la Tercera Sala en los mencionados casos, ante lo que recalcó que el presidente de la Corte Suprema es quien diariamente determina qué ministros integran cada sala, así como sus reemplazos, y no la presidenta de la sala, en alusión a Ángela Vivanco.