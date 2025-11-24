“El adversario es una candidata del PC”: familia Piñera Morel oficializa apoyo a José Antonio Kast

Tras el encuentro, Kast admitió que en su momento tuvieron diferencias, “pero claramente la historia va ocupando su espacio y va destacando quiénes se la jugaron por la patria”.

El candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, se reunió con la ex primera dama, Cecilia Morel, encuentro en el que también tomaron parte tres de los hijos de la familia Piñera y la esposa del postulante a La Moneda, María Pía Adriasola.

La cita, que se realizó a 20 días del balotaje que enfrentará a Kast con la candidata oficialista, Jeannette Jara, se prolongó durante alrededor de una hora en la residencia de la familia Piñera Morel en Camino La Viña 11.381, en Las Condes.

Tras el encuentro, Kast y la familia Piñera hablaron con la prensa, oportunidad en la que el líder republicano manifestó: “¿Pudimos haber tenido diferencias? Sí, pero claramente la historia va ocupando su espacio y va destacando quiénes se la jugaron por la patria. Y no solamente lo hizo el presidente, sino que también su familia“.

Los temas que trató Kast en su cita con la familia Piñera Morel

A continuación, Magdalena Piñera aseveró que “fue una reunión muy amable, muy interesante, conversamos de muchas cosas, de lo que ha sido la campaña para ellos, de lo que han sido las campañas anteriores”.

“Mi mamá y Pía conversaron mucho del rol y la importancia de la primera dama y el apoyo social que desde ahí se puede hacer de la educación, que es algo que a mi familia nos convoca“, complementó.

Luego, la hija del matrimonio Piñera Morel aseveró que “no tenemos ninguna duda. Nosotros estamos súper claros y convencidos de que el adversario político es una candidata del Partido Comunista. Sabemos que el comunismo no ha traído ni progreso ni democracia a ninguno de los países en los cuales ha estado, así que hoy día estamos, por convicción, apoyando a José Antonio Kast y esperamos que gane“.

Por su parte, Cecilia Morel, admitió que “hay diferencias, todos tenemos, pero indudablemente la columna vertebral es lo importante, y aquí se está jugando algo fundamental para nuestro país, que es el modelo que nosotros queremos para el futuro, queremos un Chile libre, un Chile más seguro, un Chile con oportunidades reales“.

Antes de terminar el encuentro con la prensa, José Antonio Kast tomó nuevamente la palabra, y planteó que “cuando uno ve la entrega de la familia a una causa, y la entrega después de la partida del ex presidente, y que continúa ahí fiel a sus principios de la libertad, de la educación, uno solo puede agradecer, reconocer y pedir colaboración, porque tiene que tener una experiencia política y de vida“.

Respecto del papel de la primera dama, el candidato republicano aseveró que “no porque alguien haya decidido que se va a acabar el cargo, se termina el rol de la primera dama“.

“Esto es mucho más que un cargo, es un rol, y eso es lo que hemos también recibido de parte de Cecilia Morel, de explicarnos lo que implica la primera dama”, concluyó.