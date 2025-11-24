Las duras críticas de Kaiser a bancada del PDG: “No puedes poner a Pamela Jiles con Olivares y pensar que va a funcionar”

El diputado del PNL arremetió contra el PDG, asegurando que la colectividad “no tiene quilla ideológica y no tiene una visión del tipo de sociedad que quiere”.

El diputado y ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, arremetió duramente contra el Partido de la Gente (PDG) al abordar el escenario político a tres semanas de que se lleve a cabo la segunda vuelta.

En conversación con Radio Infinita, el parlamentario puso en duda la capacidad de Franco Parisi y la dirección de dicha colectividad para ordenar a los 14 diputados que resultaron electos en el próximo ciclo legislativo.

“Existen distintos tipos de partidos políticos, entre ellos existen partidos ideológicos, existen los partidos históricos, y tienes los partidos franquicia. Ecuador, por ejemplo, está lleno de partidos franquicia. Y el partido franquicia es una plataforma que te abre la posibilidad de candidatearte y después, en la práctica, tú haces lo que quieres“, comenzó diciendo.

Los cuestionamientos de Kaiser al PDG

Siguiendo en esa línea, Kaiser aseveró que “el PDG no es un partido ideológico. Y el problema que se produce una vez que tú tienes una bancada de diputados en que dicen ni facho ni comunacho, pero los proyectos de ley que entran, y que tú tienes que decidir sobre esos proyectos, tienen un alma política. Entonces tú tienes que estar a favor o en contra. Y no es una cuestión binaria, incluso la abstención significa votar a favor o en contra, porque la abstención se calcula como voto en contra. Y ahí se generan tensiones”.

A lo que agregó: “es una formación que no tiene quilla ideológica, que no tiene quilla del tipo de sociedad que quiere, que no tiene una visión del tipo de sociedad que quiere, no soporta, no aguanta. Tú no puedes poner a Pamela Jiles con el señor (Javier) Olivares en una misma bancada y pensar que esa cuestión va a funcionar”.

Tras ello, se refirió a la posibilidad de que al PDG le pueda ocurrir lo mismo que en el actual período legislativo, luego de que ingresara al Parlamento con seis diputados en 2021, quienes con el paso de los años renunciaron a la militancia dejando al partido de Parisi sin representación en el Congreso.

“Absolutamente, absolutamente yo creo que el mismo riesgo y por las mismas razones. Sorpréndanme, pero yo creo que no va a ser capaz de entregar una dirección política consolidada para esos 14 diputados“, cerró el ex candidato presidencial.