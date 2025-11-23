Panel Ciudadano UDD: Kast recibiría parte de los votos de Matthei y Parisi y casi todos los de Kaiser

Según el estudio, si se consideran solo los votos válidos, es decir, sin incluir nulos ni blancos, Kast lograría el 59% de las preferencias, frente al 41% de Jara.

Según la última encuesta del Panel Ciudadano UDD, publicada este domingo 23 de noviembre, José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, obtendría cerca de la mitad de los votos de Franco Parisi y Evelyn Matthei, y prácticamente todos los de Johannes Kaiser.

Estos resultados le permitiría imponerse sobre Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre.

El sondeo indica que el candidato del Partido Republicano captaría el 46% de los votos de Parisi, mientras que la abanderada oficialista recibiría solo el 20%. Además, un 24% de los votantes optaría por anular su voto y un 10% todavía no decide.

En el caso de Matthei, el 54% de sus electores se inclinaría por Kast, el 17% por Jara, un 16% anularía y un 10% no tiene decisión tomada.

Respecto a Kaiser, Kast recibiría el 88% de sus votos, Jara apenas un 4%, mientras que un 6% votaría nulo y un 2% aún no sabe, según reveló Panel Ciudadano UDD.

Si se consideran solo los votos válidos, es decir, sin incluir nulos ni blancos, Kast lograría el 59% de las preferencias, frente al 41% de Jara.

Votos de Parisi

El ex candidato presidencial Franco Parisi (PDG), quien obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025 con un 19,8%, adelantó este fin de semana los resultados del estudio interno realizado por su partido respecto de la preferencia de su electorado para la segunda vuelta del 14 de diciembre.

En conversación con T13, Parisi señaló que “más del 75% nulo o blanco estaría votando la gente que optó por Parisi Presidente y el PDG en el Parlamento. Eso es lo que me están dando los números”.

En esa línea, sostuvo que “tienen que hacer la pega los candidatos, lo que corresponde, no lo digo con soberbia, lo digo como corresponde solamente, pero ya llevamos la última encuesta que yo tengo, el estudio que hicimos, y es 75%”.