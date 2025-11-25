El primero será este jueves: los debates que protagonizarán Jara y Kast previo a la segunda vuelta

En medio de los emplazamientos de Jara a Kast por su ausencia en este tipo de instancias, el republicano confirmó su participación en un foro que los reunirá esta semana.

Tras los diversos emplazamientos de Jeannette Jara (PC) a José Antonio Kast (Republicano) por su negativa a asistir a debates, este jueves 27 de noviembre los candidatos presidenciales tendrán su primer cara a cara con el foco puesto en la segunda vuelta del domingo 14 de diciembre.

Los aspirantes a La Moneda serán parte de un foro social organizado por Radio Cooperativa y el Hogar de Cristo, el cual se centrará en discutir políticas sociales y superación de la pobreza, donde también participarán seis organizaciones de la sociedad civil.

Cuándo y a qué hora son los debates que Jara y Kast tendrán previo a la segunda vuelta

Esta instancia se llevará a cabo el jueves entre las 08:30 y 10:00 horas, la cual se podrá seguir a través de Radio Cooperativa.

Respecto a los otros debates presidenciales que ambos tienen marcados en sus respectivos calendarios previos al balotaje, son los diálogos organizados por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) y la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

El primero de ellos será el de la Archi, que se realizará el próximo miércoles 3 de diciembre a partir de las 08:00 horas de la mañana. Este cara a cara se emitirá en las radios asociadas a la Archi en todo el país, incluyendo territorio insular, además de las plataformas digitales de dichas señales.

Tras ello, Anatel organizará el último debate presidencial previo a la segunda vuelta, el cual se llevará a cabo el martes 9 de diciembre a las 21:00 horas.

Este evento se podrá ver por medio de todos los canales asociados a Anatel, tales como TVN, Canal 13, Mega, Chilevisión, TV+, La Red y Telecanal, además de sus respectivas plataformas digitales.