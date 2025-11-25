Secciones
El primero será este jueves: los debates que protagonizarán Jara y Kast previo a la segunda vuelta

En medio de los emplazamientos de Jara a Kast por su ausencia en este tipo de instancias, el republicano confirmó su participación en un foro que los reunirá esta semana.

Francisco Rosales

Tras los diversos emplazamientos de Jeannette Jara (PC) a José Antonio Kast (Republicano) por su negativa a asistir a debates, este jueves 27 de noviembre los candidatos presidenciales tendrán su primer cara a cara con el foco puesto en la segunda vuelta del domingo 14 de diciembre.

Los aspirantes a La Moneda serán parte de un foro social organizado por Radio Cooperativa y el Hogar de Cristo, el cual se centrará en discutir políticas sociales y superación de la pobreza, donde también participarán seis organizaciones de la sociedad civil.

Cuándo y a qué hora son los debates que Jara y Kast tendrán previo a la segunda vuelta

Esta instancia se llevará a cabo el jueves entre las 08:30 y 10:00 horas, la cual se podrá seguir a través de Radio Cooperativa.

Respecto a los otros debates presidenciales que ambos tienen marcados en sus respectivos calendarios previos al balotaje, son los diálogos organizados por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) y la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

El primero de ellos será el de la Archi, que se realizará el próximo miércoles 3 de diciembre a partir de las 08:00 horas de la mañana. Este cara a cara se emitirá en las radios asociadas a la Archi en todo el país, incluyendo territorio insular, además de las plataformas digitales de dichas señales.

Tras ello, Anatel organizará el último debate presidencial previo a la segunda vuelta, el cual se llevará a cabo el martes 9 de diciembre a las 21:00 horas.

Este evento se podrá ver por medio de todos los canales asociados a Anatel, tales como TVN, Canal 13, Mega, Chilevisión, TV+, La Red y Telecanal, además de sus respectivas plataformas digitales.

