“Se esconde, ¿por qué lo hace?”: el video de Jeannette Jara tras la ausencia de Kast en el debate de Mega

Tal y como lo había anunciado, el republicano no se presentó en el canal privado, por lo que finalmente no se llevó a cabo.

La candidata presidencial Jeannette Jara emplazó a José Antonio Kast por no presentarse al debate de Mega que se llevaría a cabo la noche de este domingo 23 de noviembre, pero que finalmente no se realizó.

A través de un video en redes sociales, la abanderada oficialista, imitando lo que sería su minuto de cierre en la instancia, señaló que “yo no me escondo, estoy aquí porque tengo coraje, tal cual lo haré cada día que sea presidenta de Chile”.

“Soy una mujer de hechos y resultados concretos, como las 40 horas y la reforma a las pensiones. Mi compromiso es con Chile, con las pymes, con el ingreso vital de $750 mil, con la reducción de las cuentas de la luz en un 20%, con la devolución del IVA en los medicamentos y con el tope a los sueldos millonarios de los políticos“, señaló.

Junto con eso, agregó que “estoy aquí porque creo que debe haber más Carabineros en nuestro país, en cada una de las comunas y tiene que terminarse la justicia VIP, que trata a algunos con pañuelo de seda y a otros con toda la rudeza del sistema. Estoy aquí porque creo en un Estado al servicio de las personas y no para servirse de él”.

Ante su ausencia en el debate, Jeannette Jara indicó que “Kast se esconde. La pregunta es: ¿Por qué lo hace? Lo hace porque no puede explicar qué pone en riesgo al reducir los seis mil millones de dólares. Si las pensiones, la salud o la educación. Lo hace porque su principal asesor económico es el de la colusión de los pollos y las farmacias. Cuando alguien se esconde es porque tiene algo que ocultar“.