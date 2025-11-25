Fiscalía pidió formalizar a Calisto tras desafuero: qué ocurrirá si no puede jurar como senador en marzo

La petición que realizó el Ministerio Público se produjo luego de que la Corte Suprema confirmó el desafuero del parlamentario que había dictado la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

Luego de que la Fiscalía Regional de Aysén solicitara al Juzgado de Garantía de Coyhaique que fije la audiencia de formalización contra el diputado Miguel Ángel Calisto, el abogado defensor del desaforado diputado y senador electo, César Ramos, aseveró que esta medida representará una oportunidad para refutar los cargos del Ministerio Público.

La petición que realizó la Fiscalía se produjo luego de que la Corte Suprema confirmara el desafuero del parlamentario que había dictado con anterioridad la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

De acuerdo con lo argumentado por el Ministerio Público, a través de la formalización del diputado Miguel Ángel Calisto se buscará esclarecer las eventuales irregularidades que habría cometido mientras se desempeñaba como diputado por Aysén.

Al respecto, la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) apuntó a un presunto desvío de asignaciones parlamentarias, que habrían generado un perjuicio de más de 100 millones de pesos para el Fisco.

En diálogo con Radio Biobío, el abogado de Miguel Ángel Calisto, César Ramos, dijo que la petición de la Fiscalía era el resultado lógico tras lo resuelto por el máximo tribunal del país.

Al respecto, el profesional apuntó al voto de minoría en la Corte Suprema y aseveró que “a diferencia del de mayoría, sí revisó los antecedentes”. Añadió que este “da cuenta que la tesis planteada por el Ministerio Público carece de fundamento“.

Sobre la audiencia de formalización, dijo que “estimamos que esta es una oportunidad para poder entender con claridad en qué consiste la imputación que efectúa”, y añadió que solicitará “todas las diligencias que sean necesarias para refutar los cargos que el Ministerio Público ha levantado en contra del diputado“.

Qué ocurrirá en el Senado si no puede asumir Calisto

Aunque Calisto fue electo en un cupo de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) en calidad de independiente, su conocida cercanía con Demócratas abre la interrogante sobre cómo será su accionar en en Senado.

Lo anterior, debido a que, pese a su desafuero como diputado, aquello no le impide jurar como senador, salvo que el Ministerio Público lo acuse formalmente antes de que comience en nuevo período legislativo el próximo 11 de marzo.

Sin embargo, más allá del tema judicial, en caso de que Miguel Ángel Calisto no logre jurar como senador se producirá un hecho político que no pasará inadvertido, ya que, como fue en un cupo del FRVS, será esta colectividad la encargada de nombrar a su reemplazante para que la Cámara Alta quede conformada por los 50 legisladores que corresponden.