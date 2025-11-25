Kast entrega detalles de reunión con Frei y asegura que “tuvimos coincidencias” en seguridad y emprendimiento

El candidato republicano también respondió a las críticas de la DC, luego de que el timonel de la tienda anunciara una “reunión de emergencia” para abordar el caso.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, entregó detalles de la reunión que sostuvo este lunes con el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC), previo a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

Esta cita significó un duro golpe para el comando de Jeannette Jara (PC) y causó un gran revuelo y molestia en la Democracia Cristiana, situación por la cual el timonel de la tienda, el senador Francisco Huenchumilla, tuvo que salir al paso, anunciando la realización de una reunión de emergencia para abordar el accionar del ex mandatario.

Bajo este contexto, José Antonio Kast en medio de su despliegue por la comuna de Pica, en la Región de Tarapacá, comenzó diciendo que “en el día de ayer tuve la posibilidad de ser recibido por el ex Presidente Frei y su familia para conversar sobre lo que hoy día vive Chile, sobre la crisis de seguridad, sobre la falta de inversión y sobre sus conocimientos, tanto como Presidente de la República, como representante de Chile en el mundo”.

Siguiendo en esa línea, el abanderado republicano recalcó que “Frei ha logrado ser un hombre reconocido a nivel mundial, no solamente por lo que fue su gobierno, sino por promover nuestra patria en todos los lugares del mundo, y eso es muy interesante y muy importante para alguien que aspira a ser Presidente de la República“.

Kast agradeció reunión con Eduardo Frei aseguró que “pudimos tener coincidencias”

En detalle, mencionó que “pudimos tener coincidencias en que no hay libertad si no hay seguridad, y no hay emprendimientos si no hay reglas claras por parte del Estado y una buena gestión para que esas personas que quieren invertir en Chile puedan tener la opción de hacerlo. Por lo tanto, yo le agradezco enormemente el tiempo que dispuso él y su familia para recibirme, poder dialogar, conversar y compartirlos desafíos que tenemos hacia el futuro“.

Respecto a los cuestionamientos que emitió el presidente de la DC, Kast expresó que “el senador Huenchumilla hoy día es presidente de un partido político importante, que tuvo un buen resultado electoral, pero los responsables de que yo salga electo o no son los chilenos. Son las personas que van a elegir libremente entre dos candidaturas quién va a ser el próximo Presidente o Presidenta de la República”.

Teniendo en cuenta lo anterior, el candidato republicano expuso que “lo importante es que hacia adelante podamos trabajar juntos. Yo puedo tener una mirada política distinta a la del senador Huenchumilla, pero los problemas de seguridad afectan a todos los chilenos. Los problemas de falta de atención en salud nos afectan a todos. Los problemas de vivienda afectan a todos los chilenos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que pensar cómo trabajar unidos en torno a los problemas comunes, más allá de las diferencias políticas que tengamos“.

“Yo entiendo que él esté trabajando firmemente por su candidata presidencial, pero eso no implica no poder a futuro buscar puntos en común para solucionar problemas que hoy día duelen en nuestra patria”, cerró Kast.