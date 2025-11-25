VIDEO – “Tengo muchos planes”: Matthei reapareció en redes sociales tras su derrota en las elecciones

La ex candidata presidencial emitió sus primeras declaraciones luego de que sufriera una dura derrota en las urnas el pasado 16 de noviembre.

Tras varios días de especulaciones, Evelyn Matthei reapareció en redes sociales por primera vez desde su derrota en las elecciones del pasado 16 de noviembre, donde obtuvo el quinto lugar de las preferencias.

Desde entonces, la ex candidata presidencial mantuvo silencio y, recientemente, generó una ola de especulaciones luego de que en sus redes sociales borrara todo tipo de registro alusivo a la campaña.

Incluso se bromeó con un eventual apoyo a la candidatura de Jeannette Jara, luego de que una franja roja apareciera en su cuenta en X.

En horas de la mañana, Matthei reapareció a través de un video donde agradeció las múltiples muestras de cariño que ha recibido en los últimos días.

“Se acabó la campaña y la vida sigue, pero he recibido una avalancha de cariño. No puedo creerlo. Muchos whatsapp, flores, he recibido libros, chocolates. De todo. Voy a ir contestando todo lo que he recibido, pero me voy a demorar porque de verdad es mucho”, señaló en el registro.

Por lo mismo, la ex alcaldesa indicó que “he querido hacer este video para agradecerles a todos. Los quiero mucho, la vida sigue, tengo muchos planes y se los voy a ir contando“, cerró el video.