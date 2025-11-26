Las críticas que se ganó el excabo Sebastián Zamora por video con promesa de “salir a limpiar las calles” si gana Kast

Desde el oficialismo cuestionaron la frase que acompaña al registro e hicieron un llamado al Partido Republicano.

El excabo y diputado electo, Sebastián Zamora, fue blanco de críticas a raíz de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

En ella, es posible apreciar a un grupo de militares de la película Tiempos de Guerra, quienes aparecen bailando con fusil en mano, junto a la frase: “Mis cursos y yo esperando que gane Kast para salir a limpiar las calles“.

El diputado Jorge Brito (FA) fue uno de los que cuestionó al parlamentario electo con un cupo en el Partido Republicano. A Radio Biobio explicó que “limpiar las calles es el slogan que han utilizado movimientos fascistas de ultraderecha para justificar sus crímenes políticos y de odio”.

“Por eso, instamos a que el Partido Republicano aísle al diputado electo o de lo contrario estará faltando a la ley en su deber de renunciar expresamente a la violencia en Chile”, agregó.

En tanto, el diputado Luis Cuello (PC) sostuvo que es “muy penoso, muy lamentable el nivel que está demostrando el diputado de José Antonio Kast (…) al usar un lenguaje de odio, un lenguaje que solo genera más violencia”.

Además, planteó que con este video, el excabo Zamora “parece ignorar el Estado de Derecho para combatir la delincuencia y no la brutalidad”.

Hasta el momento, el diputado electo y el Partido Republicano no se han referido públicamente a esta situación.