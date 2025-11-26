Por reunión con Kast: directiva DC pasa a Frei al tribunal supremo del partido y pide “las más altas sanciones”

La directiva encabezada por Huenchumilla pondrá los antecedentes a disposición del Tribunal Supremo y pedirán “la más alta sanción” lo que podría derivar en su expulsión del partido.

De forma unánime, la mesa directiva de la Democracia Cristiana (DC) acordó pedir la más alta sanción al ex presidente Eduardo Frei ante el Tribunal Supremo de la colectividad.

El órgano directivo, presidido por Francisco Hunechumilla, estimó como de máxima gravedad la actitud adoptada por el ex mandatario quién recibió a José Antonio Kast durante la jornada de este lunes en su domicilio particular para una audiencia en la previa de la segunda vuelta.

Si bien el respaldo no fue explícito, sí fue una señal clara de Frei quien ya había expresado en el pasado que no estaba dispuesto a apoyar a Jeannette Jara, candidata de la DC, debido a su militancia comunista.

Fuentes de la directiva confirman a EL DÍNAMO, que la solicitud, que podría derivar en la expulsión del exmandatario, se hará a nombre de la mesa y que la decisión contó con el apoyo de los siete miembros de la mesa.

“En la mesa tuvimos una opinión unánime de poder enviar los antecedentes del expresidente Eduardo Frei al tribunal supremo, solicitando que se tomen las más altas sanciones producto de la gravedad de los hechos”, confirma a este medio Oscar Ramírez, vicepresidente de la DC.

Si bien Ramírez asegura que en la solicitud no se solicita explícitamente la expulsión, asegura que ese podría ser el desenlace ante la gravedad que significa para el partido el descuadre de Frei.

“No está dentro de las facultades de la mesa suspender la militancia o expulsar del partido. Esa atribución solamente la tiene el Tribunal Supremo. Y nosotros, considerando la gravedad de los hechos, hemos pedido las más altas sanciones, que en este caso podría ser la expulsión”, acota.