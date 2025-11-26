Partido Republicano asume respaldo de Eduardo Frei en segunda vuelta tras reunión con Kast

“Es difícil interpretarlo de una manera distinta”, expresó el timonel republicano, Arturo Squella, quien afirmó que “los apoyos de los ex presidentes son en este estilo”, luego de la declaración que emitió Frei.

Pese a que el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) en sus declaraciones no dio un respaldo explícito para José Antonio Kast tras la cita que sostuvieron el pasado lunes, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, lo interpreta como un apoyo de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

En conversación con Radio 13C, Squella manifestó que “los apoyos de los ex presidentes o las maneras de pronunciarse son en este estilo. Son al estilo medio diplomático, embajador, sin la cosa más rutinaria de quienes estamos en la política del día a día. Bueno, obviamente que a días de una elección es difícil interpretarlo de una manera distinta. Y en el fondo, cuando uno ve la carta y haberlo recibido en la casa, obviamente que hay una señal de que hay confianza”.

“Hay una llamada al mundo de centro”

Siguiendo en esa línea, el republicano mencionó que para el sector “hay una llamada al mundo de centro, creo yo, a eliminar los fantasmas que podrían quedar de alguien o de un grupo de personas que, en términos relativos, es nuevo en el escenario político”.

A lo que agregó: “En el fondo nosotros hemos estado transitando durante las últimas décadas en la lógica más tradicional, Concertación durante mucho tiempo, la oposición a la Concertación, que han sido los partidos tradicionales de derecha. De repente nace este nuevo partido que en algún minuto nos asocia a estos como movimientos un poco más duros, más disruptivos de otras partes del mundo. Pero en estricto rigor, la verdad es que para nosotros no tiene mucho de eso, sino que tiene más bien de sentido común”.

“Esa lectura la hace el ex presidente Frei, la hacen otras personas también. Yo no sé si han tenido la oportunidad de ir viendo los distintos apoyos de sectores de centro que nos han ido llegando. Y la verdad es que a nosotros nos ayuda mucho. Primero, para tranquilizar quizás a un grupo importante de personas que todavía tenía ese fantasma. Y segundo, darle solidez en el fondo a lo que podría llegar a ser el gobierno de José Antonio Kast si ganamos la elección”, expresó.

La reunión de Eduardo Frei con José Antonio Kast que golpeó al comando de Jara y encendió la alerta en la DC

Eduardo Frei Ruiz-Tagle recibió el lunes en su casa a José Antonio Kast para intercambiar ideas sobre el futuro de Chile. La reunión encendió las alarmas en la Democracia Cristiana (DC), partido que institucionalmente apoya a la candidata oficialista Jeannette Jara.

En este marco, el ex mandatario emitió una declaración pública, donde señaló que “tuvimos una conversación franca y profunda sobre los graves problemas que hoy nos afectan y la urgencia de generar acciones que resuelvan las necesidades que afectan a todos los chilenos, y pude constatar que coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país“.

Esta cita significó un duro golpe para el comando de Jeannette Jara (PC) y causó un gran revuelo y molestia en la Democracia Cristiana, situación por la cual el timonel de la tienda, el senador Francisco Huenchumilla, anunció la realización de una reunión de emergencia para este miércoles con el objetivo de abordar el accionar del ex mandatario.