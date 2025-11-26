Secciones
Grau saca cuentas alegres: Senado aprueba informe de Comisión Mixta y despacha Ley de Presupuesto

Manuel José Ossandón (RN), presidente de la Cámara Alta, reconoció que fue “un debate complejo porque cuando falta plata hay que hacer recortes y el desafío del próximo Gobierno será aumentar los ingresos con el fin de atender las numerosas necesidades del país”.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

Nicolás Grau, ministro de Hacienda, sacó cuentas alegres luego que el Senado, tras previo paso por la Cámara de Diputados, aprobara el informe de la Comisión Mixta y despachara la Ley de Presupuesto 2026.

Durante la discusión en la instancia parlamentaria presidida por la senadora Ximena Ossandón (Demócratas) se repusieron las partidas de Congreso Nacional, lo que incluye los recursos para los ex presidentes, los recursos para los sitios de memoria – salvo la Fundación Salvador Allende – además del Pase Cultural y una reasignación de dineros para el Ministerio de Seguridad Pública y las policías.

