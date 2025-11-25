Presupuesto 2026 pasa a Comisión Mixta: partidas de Congreso, Seguridad, Mideso y Cultura fueron rechazadas

Desde Chile Vamos y Republicanos se insistió en los cuestionamientos a las proyecciones de ingresos para 2026 y la eventual presencia de un mal cálculo que obligue al próximo Gobierno a realizar reasignaciones o recortes.

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó, en tercer trámite, 29 de las 33 partidas de la Ley de Presupuesto 2026, por lo que será una Comisión Mixta la que zanje el financiamiento de las cuatro partidas restantes.

En detalle, las partidas rechazadas en su totalidad fueron las relacionadas al Congreso Nacional y al Ministerio de Seguridad Pública.

Sumado a la anterior se encuentra la discusión en particular del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), ambos vinculados al Ministerio de Desarrollo Social.

Asimismo, la instancia también deberá debatir respecto a los recursos destinados para los sitios de memoria y el reciente incorporado pase cultural, relacionados estos dos con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Desde Chile Vamos y Republicanos se insistió en los cuestionamientos a las proyecciones de ingresos para 2026 y la eventual presencia de un mal cálculo que obligue al próximo Gobierno a realizar reasignaciones o recortes. Junto con ello, celebraron la eliminación de recursos al PAIG.

Por contrapartida, el ministro Nicolás Grau destacó que la discusión de la Ley de Presupuesto 2026 permitió mantener la responsabilidad fiscal, con un marco de crecimiento del gasto del 1,7% y control de la deuda.

Este miércoles se conformará la Comisión Mixta, que contará con los diputados Boris Barrera, Jaime Sáez, Frank Sauerbaum, Juan Santana y Felipe Donoso, y se espera que pueda emitir su informe para que la Sala de la Cámara vote durante la misma jornada.