Ley de Presupuesto 2026 fue despachado por el Senado: qué le falta para ser ley

El ministro Grau destacó lo logrado en la Cámara Alta, calificándolo como “un muy buen resultado para el país”.

El Senado despachó durante la madrugada la Ley de Presupuesto 2026 tras una maratónica sesión donde, en primera instancia aprobó las partidas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y repusieron los recursos del Ministerio del Interior, el que había sido rechazado por los diputados.

A ello se sumó el de Contraloría en su totalidad, donde se incluyeron recursos para fortalecer los sistemas informáticos y aumentar su personal. Sin mayores contratiempos hicieron lo propio con el Ministerio de Hacienda, Seguridad Pública, Medio Ambiente y Vivienda.

En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, si bien se aprobó, no se incluyeron los recursos para el Instituto Nacional de la Juventud. En tanto, en Culturas, se eliminó el presupuesto para el Pase Cultural además de sitios de memoria como la Fundación Salvador Allende, Corporación de Expresos Políticos de Pisagua, Fundación Casa Memoria José Domingo Cañas y Corporación Estadio Nacional, entre otras.

Finalmente, Salud y Educación también se llevaron la aprobación del Senado, despachando la Ley de Presupuestos 2026 a la Cámara de Diputados para su tercer trámite. Si es aprobada, en dicha instancia, podrá ser promulgada por el presidente Gabriel Boric. De lo contrario pasará a Comisión Mixta.

Tras este logro, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, declaró que “hemos tenido hoy día avances muy importantes. Se han aprobado las 33 partidas. Como recordarán, partimos en la comisión mixta con prácticamente todas las partidas rechazadas, después logramos 19 partidas aprobadas en la Cámara de Diputados, y hoy día hemos tenido 33 partidas aprobadas con rechazos muy puntuales de temas específicos. Pero cuando uno mira esto de forma global, de forma gruesa, esta ha sido una muy buena jornada y un muy buen resultado para el país“.