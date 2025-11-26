Las críticas de Franco Parisi a Kast por negarse a participar en entrevistas: “¿Cómo le podís decir que no a Don Francisco?”

Por otro lado, se confirmó la cancelación del programa Bad Boys con candidatos, tras la negativa de Kast de asistir.

El programa de streaming Bad Boys finalmente no se llevará a cabo con la presencia de la candidata oficialista Jeannette Jara (PC), luego de que el abanderado republicano, José Antonio Kast, declinara la invitación.

Esta decisión la dio a conocer el jefe de campaña presidencial de Franco Parisi (PDG), Giancarlo Barbagelata, quien en el mismo espacio expuso que a ambos candidatos “se les dio la invitación cariñosa y amable. Y hoy (martes) pusimos como día término de esperar las respuestas“.

A lo que agregó: “Hoy tuvimos la respuesta de José Antonio Kast de no asistir al Bad Boys. Nosotros queríamos compartir una comunidad para que ambos puedan plantear sus programas de gobierno“.

“En el caso de Jara, ella estaba más disponible (…), pero como programa hemos decidido que estuvieran ambos. Si no están ambos, la idea no es dar solo una oportunidad“, aseveró.

Los cuestionamientos de Franco Parisi a José Antonio Kast por su negativa a asistir a debates y entrevistas

La negativa de Kast a asistir a Bad Boys se da en medio de las críticas que han surgido contra el republicano por su ausencia en debates y entrevistas en canales de televisión.

De hecho, desde el comando de Jara han realizado diversos emplazamientos, ya que de momento el candidato de derecha solo ha confirmado su participación en los espacios organizados por Archi y Anatel, además del foro del Hogar de Cristo y Radio Cooperativa.

En este marco, Franco Parisi cuestionó a Kast por restarse de entrevistas televisivas, como por ejemplo, el programa que conduce Don Francisco Las caras de la Moneda.

“Le acaba de decir que no a Don Francisco. ¿Cómo le podís decir que no a Don Francisco? Si es un ícono. Además es cordial, es un caballero“, expresó.

El ex candidato presidencial señaló que, a su juicio, no solo es un error comunicacional, sino que un signo de falta de transparencia frente a los electores.

“Chuta, decirle que no a Don Francisco es realmente… bueno, no sé, no quiero ocupar epítetos, pero decirle que no a Don Francisco, ¿quién me puede explicar por qué le dijo que no a Don Francisco? (…) Tú no puedes mentir por lo que eres”, cerró el economista.