Los cálculos de José Antonio Kast que hicieron decirle no a Franco Parisi y a los Bad Boys

La experiencia del 2021 también fue ponderada para decidir la asistencia de Kast al programa transmitido por Youtube. En aquella oportunidad, al abanderado republicano asistió e incluso recibió el respaldo explícito de Parisi y del partido. Sin embargo, la mayoría de los votos del economista —de acuerdo a los estudios post elecciones— se fueron al entonces candidato del Frente Amplio.

La situación se invirtió: si en 2021 José Antonio Kast decidió asistir al programa de Franco Parisi, llamado Bad Boys, esta vez ocurrió lo contrario. El candidato republicano dijo “no”, mientras que la abanderada oficialista —a diferencia de Gabriel Boric— aceptó la invitación.

¿La razón? Para el republicano y su comando asistir al programa no da réditos seguros sobre todo en un momento de alta tensión interna del PDG, situación que podría jugarle en contra.

En el entorno de Kast, donde se encuentra Cristián Valenzuela, Arturo Squella y Martín Arrau, tuvieron a la vista los distintos sondeos que fueron publicados el pasado fin de semana. En todos, la mayoría del voto de Parisi iba al nulo o blanco. Más atrás aparecía Kast y en una fracción más pequeña Jara.

Kast, comentan en su equipo, ya tienen agenda “copada” para las dos semanas que restan de campaña. De hecho, redujo al mínimo su participación en debates y entrevistas para priorizar el despliegue en regiones.

“El tiempo de campaña útil es un tiempo muy corto y la prioridad de la campaña es que José Antonio Kast recorra el país”, sostuvo Luis Pardo, diputado electo por RN y enlace de Chile Vamos con el comando de Kast.

Factor Jiles y desorden interno del PDG

Al momento de extender la invitación, Parisi aseguró que el panel no iba estar integrado sólo por los clásicos miembros, sino que también iba a hacer presencia la diputada Pamela Jiles.

Fue precisamente Jiles quien encendió la polémica en la interna del PDG al declarar que le hará “la vida imposible” a Kast si es que es electo.

Las palabras de la legisladora no cayeron bien en la directiva de la colectividad liderada por Franco Parisi, ya que su presidente, Rodrigo Vattuone, dejó en claro que “lo que es parlamentario 2026, nosotros no hemos tomado ninguna resolución, y estamos en la conformación, y por el partido hablo yo, no hablan los parlamentarios”.