Cuándo comienza la franja electoral, a qué hora se emitirá y los minutos que tendrán los candidatos presidenciales

La franja electoral televisiva se emitirá en solo un bloque y ya se definió el orden en que aparecerán José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicano) se preparan para la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 14 de diciembre, y en este marco, buscarán plasmar sus ideas en la franja electoral televisiva.

Este espacio se emitirá desde el 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2025, en un solo bloque que se extenderá por 10 minutos, es decir, cada candidato tendrá cinco minutos para entregar su mensaje.

En este marco, esta semana el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) sorteó el orden en que aparecerán los candidatos en pantalla. José Antonio Kast abrirá la franja electoral, mientras que Jeannette Jara la cerrará.

La propaganda electoral se transmitirá por todos los canales de televisión de libre recepción del país, en un horario fijo y con la misma duración. A diferencia de la primera vuelta y las elecciones parlamentarias, esta vez la franja se emitirá en solo un bloque, a partir de las 20:50 horas.

Después de que se realizara el sorteo que definió el orden de los candidatos, el presidente del CNTV, Mauricio Muñoz, solicitó a los comandos que informen sobre el uso de inteligencia artificial (IA).

“Sin duda que hay cuestiones de buenas prácticas y que, con el Servel, hemos estado conversando la posibilidad de generar algún tipo de orientación respecto al uso de inteligencia artificial”, expresó.

“Si se va a hacer uso de inteligencia artificial, por favor se aclare y así se diga, de manera que la ciudadanía pueda distinguir un tipo de ficción —que hoy es prácticamente indistinguible para muchas personas— respecto de lo que corresponde a la realidad”, cerró.