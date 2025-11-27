Vanessa Kaiser profundiza sus dichos sobre eventual golpe de Estado a Kast: “Hay una intención, y está claramente manifestada”

“En Chile hay una izquierda que no está dispuesta a aceptar que gobierne la derecha”, sostuvo la senadora electa por La Araucanía.

La senadora electa por La Araucanía, Vanessa Kaiser (PNL), insistió en sus dichos respecto a un eventual golpe de Estado en caso de que José Antonio Kast se imponga sobre Jeannette Jara en el balotaje y llegue a La Moneda.

En conversación con Tele13 Radio, la hermana del diputado Johannes Kaiser manifestó que “uno, cuando sabe que va por un camino que puede tener baches y que puede tener dificultades, es mejor prepararse para la situación que encontrarse de repente como Sebastián Piñera, que decía que Chile es un oasis en Latinoamérica, y no sé si fueron 2 o 3 meses después, le hicieron el golpe de Estado“.

Considerando lo anterior, la futura parlamentaria sostuvo que “este es un diagnóstico que compartimos. Max Colodro lo ha dicho muchas veces. En Chile hay una izquierda que no está dispuesta a aceptar que gobierne la derecha. Esto lo dijo Óscar Landerreche, dijo que nos van a transformar el país en un maldito infierno”.

Vanessa Kaiser insistió en sus dichos sobre un eventual golpe de Estado si Kast llega a la Presidencia

Siguiendo en esa línea, propuso que “hagamos una cosa distinta. En vez de ser tan alarmistas y todo, digamos, bueno, ¿cómo habitamos esto? Trabajemos juntos. Justamente, lo que yo estoy tratando de hacer con ese mensaje, es decir, mira, hay una intención, y está claramente manifestada”.

“No puede ser que en democracia, a nosotros nos gusta la democracia, yo soy fanática de la democracia, por eso me metí ahora para defenderla, no nos hagamos cargo de que en algún minuto a Sebastián Piñera, el señor (Jaime) Quintana le dijo que iba a tener que aceptar un parlamentarismo de facto“, añadió, haciendo referencia a lo que ocurrió tras el estallido social de 2019.

En este marco, Vanessa Kaiser aseveró que “me encantaría que nosotros volviéramos a discutir sobre la Ley de la Violencia en los Partidos Políticos, que fue rechazada hace poco tiempo atrás, tenemos que esperar un año para volverlo a poner sobre la mesa y decir que no aceptamos la existencia institucional de partidos políticos que avalen la violencia como método para lograr el poder. El Partido Comunista la avala, está en sus declaraciones, eso siempre ha sido así”.