La respuesta de Kast tras advertencia de Vanessa Kaiser por “golpe de Estado”: “La ciudadanía va a aislar a los violentos”

El candidato republicano desestimó los dichos de la senadora electa y aseguró que “si algún político quiere volver a unir la violencia, se va a encontrar con un Estado fuerte que va a aplicar la ley”.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la advertencia de la senadora electa por La Araucanía, Vanessa Kaiser (PNL), quien habló sobre la posibilidad de un “golpe de Estado” en caso de que el derechista llegue a La Moneda.

En conversación con La Segunda, la hermana del diputado Johannes Kaiser recordó los dichos del economista Óscar Landerretche respecto a un posible golpe de Estado si la carta de derecha se impone en el balotaje frente a Jeannette Jara.

“Estoy de acuerdo con (Óscar) Landerretche en que nos van a hacer otro golpe de Estado a mediados del próximo gobierno. No sé cómo vamos a salir de ahí si es que no tenemos una reforma judicial muy avanzada, sin confianza entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas y de Orden”, expresó.

La respuesta de José Antonio Kast a los dichos de Vanessa Kaiser sobre un posible “golpe de Estado”

Bajo este contexto, José Antonio Kast manifestó que “hemos señalado que los debates más políticos o de ciencia política hacia adelante los dejemos para después del 14 (de diciembre) y que entre el 14 y el 11 (de marzo) nos preparemos con toda la responsabilidad necesaria para enfrentar lo que va a ser sacar a Chile de la crisis de seguridad, de la crisis económica, de la crisis social que tenemos”.

Siguiendo en esa línea, el abanderado del Partido Republicano aseveró que “estoy convencido que la ciudadanía ya expresó su opinión muy fuerte y clara y dijo basta a la destrucción masiva de bienes públicos y con un carácter fuerte del Estado justo, pero dentro del marco de la ley, estoy consciente y seguro de que la ciudadanía va a respaldar eso y va a aislar a los violentos”.

Tras ello, advirtió: “Si algún político quiere volver a unir la violencia de los narcos, de las barras bravas con la política, se va a encontrar con un Estado fuerte que va a aplicar la ley, que va a respaldar a sus carabineros, a sus fuerzas policiales, a su Gendarmería, porque aquí la institución es la que se respeta”.

“Vamos a ir por los delincuentes y eso va a ser un antes y un después. Para todos aquellos que están pensando que pueden volver a unir sensibilidades políticas con el crimen organizado, eso no va a ocurrir”, cerró José Antonio Kast.