La advertencia de Vanessa Kaiser si Kast llega a La Moneda: “Nos van a hacer otro golpe de Estado”

La senadora electa y hermana del diputado Johannes Kaiser, manifestó su inquietud ante un eventual gobierno de Kast, señalando que “no sé cómo vamos a salir de ahí si es que no tenemos una reforma judicial muy avanzada”.

Vanessa Kaiser (PNL), senadora electa por La Araucanía y hermana del diputado Johannes Kaiser, advirtió que si José Antonio Kast se impone en el balotaje frente a Jeannette Jara y llega a La Moneda, “nos van a hacer otro golpe de Estado”.

Después de que su hermano quedara en el cuarto lugar y no pasara a la segunda vuelta presidencial, le entregó su apoyo al representante del Partido Republicano de cara a las elecciones del 14 de diciembre: “Estamos juntos ahora y la alianza electoral no se pone en discusión”, sostuvo en diálogo con La Segunda.

Tras ello, replicó la inquietud que manifestó en el pasado el economista Óscar Landerretche respecto a un posible golpe de Estado en un eventual gobierno del candidato de derecha.

“Estoy de acuerdo con (Óscar) Landerretche en que nos van a hacer otro golpe de Estado a mediados del próximo Gobierno”, expresó.

A lo que añadió: “No sé cómo vamos a salir de ahí si es que no tenemos una reforma judicial muy avanzada, sin confianza entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas y de Orden. Eso me preocupa mucho más que la próxima elección”.

Sobre su nuevo rol como diputada, cargo que asumirá en marzo del próximo año, Vanessa Kaiser manifestó que “me metí en esto no solo porque soy de la región, sino porque cuando Johannes me lo propuso no pude dormir en una semana pensando en las palabras de Landerretche; yo sufrí el 18 de octubre, no porque me agredieran directamente, sino porque no podía creer que ese era mi país, perdí mi país por meses”.

Vanessa Kaiser apuntó contra Parisi y Pamela Jiles tras advertencia de posible “golpe de Estado”

Posteriormente, se le consultó su hay amenazas concretas para emitir aquella advertencia, y aprovechó de cuestionar a Franco Parisi y Pamela Jiles, apuntándolos como presuntos responsables de este posible estallido social.

“Parisi, con la irresponsabilidad de sus propuestas, elevó las expectativas de tal manera que es parte de las causas que veremos después si tiene éxito un nuevo, entre comillas, estallido social, un golpe de Estado encubierto por protestas masivas”, expresó la senadora electa.

En esa línea, planteó que “Pamela Jiles fue la vocera de la primera línea en el Congreso, así que Parisi no tiene idea que está siendo un instrumento de Pamela Jiles, que levantó el puño izquierdo y dijo: La primera línea quiere que Piñera se vaya de la Presidencia. Con un tipo que viene con esas propuestas, ¿quién se beneficia? El proyecto de la primera línea, el octubrismo. ¿Quién ve esto? Nadie”.