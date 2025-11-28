Chile Vamos y Republicanos se enfrentan por cita Bachelet-Jara y efectos en su candidatura ONU

Chile Vamos y Republicanos evidenciaron una dispar postura respecto a los efectos de la cita en su candidatura a la ONU.

El encuentro entre Michelle Bachelet y Jeannette Jara, donde la ex presidenta le entregó su apoyo en la antesala de la segunda vuelta, no solo generó reacciones en el mundo oficialista, sino también en la oposición, donde abrió una impensada divergencia.

Esto, ya que la intención de la otrora mandataria es contar con el respaldo del próximo Gobierno de Chile a su candidatura a la Secretaría General de la ONU, sea con Jara o José Antonio Kast en La Moneda.

Ante esto, Arturo Squella, presidente de Republicanos, planteó que el encuentro entre Bachelet y Jara “era totalmente esperable”, dejando en claro que “tampoco altera la posición que hemos dicho desde el primer momento que se supo que podía ser candidata a un cargo internacional. Para tomar esa decisión, primero hay que llegar a la Presidencia, tener los antecedentes sobre la mesa, sobre la conveniencia o inconveniencia y decidir en función de qué es lo mejor para Chile”.

Chile Vamos pone en duda apoyo a candidatura de Bachelet

Una postura más beligerante mostró la bancada RN, ya que ofició al canciller Alberto van Klaveren para que se le pida formalmente prescindencia y neutralidad a Michelle Bachelet.

“La candidatura de Michelle Bachelet sólo es viable si respeta una prescindencia total (…) de no cumplirse con este requisito mínimo, nuestra Bancada no podrá manifestar una plena conformidad con la candidatura”, puntualizarion desde RN.

Frank Sauerbaum, jefe de bancada RN, fue categórico al expresar a Emol que “la ex presidenta Bachelet no aprende, y no entiende que si aspira a un cargo como Secretaria General de la ONU, necesita dar señales de prescindencia y neutralidad. Si no es capaz de hacerlo ahora, que necesita el apoyo de un país y del Estado de Chile como tal, mal podría uno esperar que lo haga en ejercicio del cargo”.

Esta mirada fue compartida desde la UDI, donde aseveraron que “si pretende representar a nuestro país en las Naciones Unidas, lo mínimo que se le puede exigir es que se mantenga al margen del proceso electoral en el que nos encontramos, porque sus aspiraciones necesariamente deben contar con el respaldo del gobierno que asuma el 11 de marzo”.