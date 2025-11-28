Jeannette Jara refuerza su búsqueda de apoyos y sostiene reunión con ex primera dama Luisa Durán, esposa de Ricardo Lagos

Tras el encuentro que tuvo con la ex presidenta Michelle Bachelet, la candidata del oficialismo recibió en su casa a Luisa Durán, con quien abordó iniciativas sociales y culturales que fueron parte del Gobierno de Lagos.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, sumó una nueva reunión previo a la segunda vuelta del próximo domingo 14 de diciembre, donde sostuvo un encuentro con la ex primera dama Luisa Durán, esposa del expresidente Ricardo Lagos Escobar.

La cita, en que ambas compartieron un desayuno en la residencia de la representante de Unidad por Chile, tenía el objetivo de revisar y proyectar iniciativas sociales y culturales de alto impacto desarrolladas durante ese período presidencial en una eventual administración de la militante del PC.

En detalle, se buscó relevar el valor de programas que fortalecieron la inclusión y el acceso a oportunidades, como por ejemplo: Sonrisa de Mujer y las Orquestas Juveniles. Sumado a ello, analizaron cómo su continuidad y fortalecimiento serán parte de una agenda que recupere políticas exitosas y responda a las necesidades actuales del país.

Jeannette Jara y Luisa Durán valoraron la instancia

Bajo este contexto, Luisa Durán manifestó que “vine por invitación de Jeannette, para conversar sobre las cosas que yo hice durante la época que Ricardo fue presidente y sobre todo de la Sonrisa de la Mujer y de la Orquesta Juvenil, porque yo realmente tengo preocupaciones, igual que ella, de que estas cosas no puedan seguir desarrollándose”.

Por su parte, Jara le agradeció su disposición y señaló que “nos contó muchos elementos de cómo se construyeron políticas públicas importantes, como Sonrisa de Mujer, que muchas mujeres de Chile recuerdan. Nosotros le contamos sobre nuestras propuestas de Sonrisas que Sanan, que buscan de alguna manera también apoyar a las personas para que puedan volver a sonreír en nuestro país y tener claro que el desarrollo cultural y el proyecto de la Orquesta Filarmónica que ustedes iniciaron es algo que cualquier país quisiera ya tener”.

Respecto a esto último, la aspirante a La Moneda, expresó que “como futura presidenta de Chile quiero impulsar y seguir reforzando, porque ha dado oportunidad a muchos niños y jóvenes de nuestro país, de construir unas carreras en torno al tema de la música que ni siquiera se habrían imaginado”.

Dicha cita se suma a la que tuvo la candidata con la ex presidenta Michelle Bachelet el día de ayer. Ahora, con la reunión con Durán, se podría interpretar como un apoyo implícito del ex presidente Ricardo Lagos, a solo unos días de que José Antonio Kast se reuniera con el ex mandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle.