Diego Pardow y AC en su contra: “Me corresponde la responsabilidad, pero hubo mucho aprovechamiento político”

Diego Pardow, ex ministro de Energía, sacó la voz para referirse a la acusación constitucional en su contra, por los errores en los cobros de las cuentas de la luz, que fue finalmente rechazada en el Congreso Nacional.

En una carta enviada a El Mercurio, el profesor de la Universidad de Chile expresó que “cualquier problema político puede abordarse de dos maneras diferentes: tendiendo puentes, o cavando trincheras. Los puentes requieren el esfuerzo de hacer concesiones, acercarse al rival político, y encontrarse en un lugar que nunca es exactamente la mitad del camino. Quedarse en la trinchera siempre es más sencillo. Refuerza la propia identidad y permite quedarse con todo el crédito de la resolución del problema”.

“Lamentablemente, ningún problema complejo puede resolverse desde la propia trinchera y nuestra sociedad está cada vez más fragmentada. Como los conglomerados que componen la política formal tienden a representar segmentos cada vez más pequeños de la sociedad, su poder es también cada vez más pequeño. En ausencia de puentes, los problemas complejos son tirados de una pequeña trinchera a otra, en la conocida dinámica del gatopardo. Hay acusaciones, rasgados de vestiduras, pero poca solución de los problemas“, indicó Diego Pardow.

En esta línea, el otrora titular de Energía apuntó a las medidas que tomó en su paso por la cartera, apuntando que “la política de descongelamiento requiere una discusión separada. Nuestro país intentó revertir el congelamiento de precios decretado durante el estallido social en tres oportunidades sucesivas. La tercera vez fue la vencida, y la legislación correspondiente fue aprobada en un comienzo de manera transversal”.

“La implementación, que me tocó liderar, fue larga, muy difícil para la ciudadanía y tuvo errores estratégicos que de ninguna manera pretendo minimizar. Con todo, la política fue inicialmente exitosa: consiguió volver nuestros precios al equilibrio de mercado, sin afectar negativamente los niveles de morosidad, y estableciendo simultáneamente subsidios para casi dos millones de hogares vulnerables”, argumentó.

Pardow reconoció que “obviamente me corresponde una parte importante de la responsabilidad, pero también es cierto que hubo mucho aprovechamiento político; y, sobre todo, también es cierto que nuestra sociedad necesita reconstruir los puentes de la colaboración en esta materia. No solamente todavía faltan algunos componentes de la tarifa por descongelar, sino que resulta urgente atajar la creciente desconfianza en nuestras instituciones técnicas”.

“Corresponderá a las siguientes autoridades decidir cómo enfrentar este problema. Pero es también tarea de la sociedad civil, a la que de ahora en adelante me toca sumarme, exigir más puentes y menos trincheras”, sentenció el ex ministro de Energía.