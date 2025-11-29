Cómo el comando de Jara define su estrategia ante amplia ventaja de Kast en encuestas: “No hay que atacar, hay que explicar”

“La verdadera encuesta es el próximo 14 de diciembre” y “la clave es la explicación y la información”, es parte de lo que comentan en el comando de la candidata oficialista ante el escenario desfavorable que proyectan las encuestas, que muestran que Kast se impondría por amplia distancia.

Este sábado culmina el periodo para divulgar encuestas electorales de cara a la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre, donde la ciudadanía elegirá si José Antonio Kast o Jeannette Jara llegarán a La Moneda el próximo año.

De momento, los sondeos dan como ganador al candidato del Partido Republicano por una amplia diferencia por sobre la representante del oficialismo, y junto con ello, se proyecta un alto porcentaje de votos blancos o nulos.

Lo anterior, se debe en gran parte a lo complejo que ha resultado para los candidatos poder captar los sufragios de Franco Parisi, quien terminó en el tercer lugar de la primera vuelta con el 20% de las preferencias.

De hecho, la última encuesta Panel Ciudadano UDD evidenció que el 16% anularía en las elecciones y que habría mayor intención de voto para Kast (50%), versus Jara, que alcanzaría el 34% de respaldo. Una diferencia similar proyecta Black & White, ya que muestra que un 53% votaría por Kast y solo un 37% lo haría por Jara.

¿Qué dicen desde el comando de Jeannette Jara por la distancia con José Antonio Kast según las encuestas?

Frente a este complejo escenario, una de las voceras del comando de Jara, Alejandra Krauss, desdramatizó las proyecciones y manifestó que “en general, las encuestas, sin duda que se miran, se observan, pero tenemos la convicción que la verdadera encuesta es el próximo 14 de diciembre. En consecuencia, esa encuesta en que los ciudadanos van a definir quién será el próximo o próxima presidenta de nuestro país”.

En esa línea, expresó que los esfuerzos de la candidatura del oficialismo “están absolutamente centrados en recorrer el país, en plantear sus propuestas, escuchar muchísimo a la gente, y tener la convicción que esa es la forma que le permitirá a la ciudadanía elegir informado, y saber lo que el país necesita por los próximos cuatro años”.

El también vocero del comando, Francisco Vidal comentó que “estamos a 15 días, la clave es la conversación, la clave es la explicación, la clave es la información (…) No hay que atacar a nadie, hay que explicarle a los ciudadanos que están muy desinformados”.

Considerando lo anterior, destacó que “entre el domingo 16 de noviembre y hoy, hemos subido entre 13 y 18 puntos en la intención de voto. Todavía no llegamos a los 50, pero no es menor que en 14 días hayamos subido de 27 a 13 en la primera encuesta y a 18 en la mejor encuesta”.

Con respecto al alto porcentaje de indecisos que señalan las diferentes encuestas, Vidal sostuvo que “uno tiene que hablarle a los 15.700.000 chilenos mayores de 18 años con derecho a voto el 14 de diciembre. Ni al centro, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a los Parisi, ni a los de ME-O, a todos. Explicando, informando, nada más que eso”.

Por su lado, la diputada Gael Yeomans (FA) expuso que “las encuestas son información relevante, la estamos considerando para nuestra campaña”.

En este marco, la parlamentaria detalló que “estamos dirigiéndonos sobre todo a quienes buscan una candidatura que sea haga cargo de los problemas. Nuestra candidata presidencial es una candidata que ha resuelto problemas que tiene el país, como lo fue en la reforma de pensiones y ahora vamos también por los desafíos que aún están pendientes. En ese sentido, mostrar prosperidad económica, tener un futuro mejor económicamente para cada una de las familias de Chile es una centralidad en esta campaña”, cerró.