A dos semanas de la elección: Jara y Kast dividieron apoyos de ex mandatarios y sus familias 

La familia Piñera y el ex presidente Frei tuvieron gestos de apoyo a Kast. Mientras que Jara reafirmó el compromiso de Bachelet con su candidatura y logró un significativo encuentro con Luisa Durán, esposa del ex presidente Ricardo Lagos.

Esta semana se realizó el primer debate de segunda vuelta. Pero el foro presidencial, esperado con expectativa por ser el primer cara a cara entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, pasó a segundo plano a propósito del posicionamiento de ex mandatarios de cara a la elección del 14 de diciembre.

La semana partió con el encuentro llevado a cabo el lunes entre el abanderado del Partido Republicano y la familia del fallecido ex presidente Sebastián Piñera. Además de Cecilia Morel, estuvieron presentes los tres hijos del mandatario de RN que desempeñó el cargo en dos ocasiones; Magdalena, Sebastián y Cristóbal.

En la instancia, la familia respaldó la opción de Kast de segunda vuelta. “Hoy día estamos por convicción, apoyando a José Antonio Kast y esperamos que gane”, sostuvo Magdalena Piñera, la figura de la familia del otrora jefe de Estado que ha estado más involucrada en la campaña presidencial.

En todo caso, la reunión que causó más impacto ocurrió unas horas antes y se concretó bajo total reserva. En la intimidad de su domicilio, y junto a su esposa e hija, el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) recibió al abanderado de los republicanos en un encuentro que se extendió por cerca de una hora.

La señal de Frei fue especialmente significativa puesto que hasta el momento no había emitido mayor opinión respecto de la presidencial, más allá de rechazar la opción que su partido tomó al apoyar a Jeannette Jara.

Y aunque el ex gobernante no respaldó explícitamente al candidato de la derecha, sí dejó un mensaje en el que destacó la cita asegurando coincidir “en los temas esenciales” con José Antonio Kast.

El encuentro, en todo caso, provocó un terremoto político en la DC y le valió una suspensión al ex presidente del partido que fundó su padre. Incluso, luego de que la directiva que encabeza Francisco Huenchumilla pusiera los antecedentes ante el TS de la colectividad, el ex mandatario arriesga la expulsión.

Jara equilibró la balanza con Bachelet y familia de Lagos

El respaldo implícito del ex mandatario falangista significó un duro golpe a Jara puesto que dio una señal del mundo de la ex concertación a favor de Kast.

Por lo mismo, el comando de Jeannette Jara debió activar gestiones para concretar una cita con Michelle Bachelet que por estos días se encuentra en Chile preparando su itinerario internacional para salir en búsqueda de respaldos para su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

Si bien la ex presidenta socialista había estado al margen de la campaña electoral puesto que necesitará el respaldo del próximo gobierno —cualquiera sea el signo político—, el inesperado movimiento de Frei la obligó a tomar posición. Aunque, al igual que el ex jefe de Estado DC, Bachelet lo hizo sin un llamado claro a votar por Jara ni explicitando que es su opción para llegar a La Moneda en marzo de 2026.

Un día después, fue el turno de la familia del ex presidente Ricardo Lagos. La abanderada del oficialismo recibió a la ex primera dama Luisa Durán, esposa de Lagos, para tratar temas relativos a las políticas públicas impulsadas en materia de cultura en su gobierno —que en ese entonces se concentraban en el cargo de la primera dama— y el programa de Jara en esa materia.

La cita, comentan en el comando de Jara, se dio a partir del contacto directo del senador Ricardo Lagos Weber, hijo del primer matrimonio del ex mandatario y miembro del comando.

La idea fue asimilar el encuentro que tuvo Kast con la familia Piñera, puesto que Lagos ya anunció su retiro de la vida pública en 2024 y, salvo una foto con una bandera de Carolina Tohá para la primaria, no ha dado señales políticas desde anunciar que dejaría la esfera pública.