Panel Ciudadano UDD: Kast toma ventaja de 20 puntos sobre Jara y captaría la mitad de los votos de Parisi

De cara a la segunda vuelta, los traspasos de votos favorecerían de gran forma a Kast, quien lidera las preferencias cómodamente.

Este sábado se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Panel Ciudadano UDD, donde se muestra que José Antonio Kast (Republicano) sigue liderando las preferencias por sobre Jeannette Jara (PC) de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 14 de diciembre.

Según el sondeo, el abanderado del Partido Republicano obtendría el 50% de respaldo, sacando 16 puntos de ventaja sobre la representante de Unidad por Chile, que alcanza el 34%. Con respecto a los indecisos, el 16% declaró que no sabe por quién votar o que emitirá un sufragio blanco o nulo.

En cuanto a un escenario de base 100, sin contemplar los votos blancos o nulos, José Antonio Kast se impondría con el 60% de las preferencias, contra el 40% que obtendría Jeannette Jara.

Panel Ciudadano UDD: así se vería favorecido Kast con el traspaso de votos en la segunda vuelta contra Jara

Por otro lado, la encuesta Panel Ciudadano UDD expone que los votos de Franco Parisi (PDG), Johannes Kaiser (PNL) y Evelyn Matthei (Chile Vamos) se irían mayoritariamente a José Antonio Kast y solo una parte mínima se traspasarían a Jeannette Jara,

En detalle, la votación de Parisi se desglosaría de esta forma: el 49% iría a Kast, un 25% votaría nulo, un 16% iría a Jara y un 10% se mantiene indeciso.

En el caso de Kaiser, el 89% de los sufragios que obtuvo lo captaría Kast, el 8% Jara, el 2% anularía y el 1% no sabe.

Respecto a la votación que obtuvo Matthei, el 59% recaería en Kast, un 16% en Jara, un 14% no sabe y un 11% votaría nulo.