El llamado de Jara tras lanzar su campaña de segunda vuelta: “Esta elección está completamente abierta

La candidata presidencial del oficialismo inició oficialmente su campaña de cara al balotaje, haciendo un repaso de los diferentes escenarios adversos que ha enfrentado.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), inició oficialmente su campaña de cara a la segunda vuelta, donde se medirá contra el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, el próximo domingo 14 de diciembre.

En una actividad junto a voluntarios y vocerías de su comando en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, la carta de Unidad por Chile aseguró que la contienda en incierta y realizó un llamado a reforzar el despliegue territorial.

“Esta elección está completamente abierta, a pesar de lo que algunos quieran instalar; el resultado es completamente impredecible”, comenzó diciendo, haciendo alusión a las diferentes encuestas que la posicionan por debajo de su contendor por una amplia distancia.

Jeannette Jara da el vamos a su campaña de segunda vuelta presidencial

Siguiendo en esa línea, recalcó que “lo que tenemos que hacer, es trabajar duro para ganar el 14 de diciembre la Presidencia de la República, no por nosotros, por Chile”.

Tras ello, recordó las proyecciones anteriores que también la posicionaban en escenarios adversos: “En enero, cuando todavía era ministra del Trabajo, los diarios decían: es imposible que la reforma salga (…) y hoy la reforma es una realidad”.

“Nos tocó una definición en una primaria que no fue fácil, y también se proyectaba que no había forma en que remontáramos. Dos semanas antes de la primaria incluso, y pasamos la primaria, ganamos, y ahora estamos en unidad con los partidos con los que fuimos a la primaria, enfrentando la segunda vuelta presidencial”, añadió.

Sumado a ello, destacó su desempeño en primera vuelta, señalando que “se pensó que la segunda vuelta iba a ser entre dos candidatos de apellido alemán, y nosotros ganamos la primera vuelta presidencial“.

Considerando lo anterior, Jeannette Jara realizó un llamado manifestando que “yo no creo en los imposibles, creo en el trabajo duro, convicciones y sueños, y a eso los llamo en estos 12 días que quedan, porque los necesitamos”.