PDG define a la candidatura que apoyará en segunda vuelta: ¿Kast, Jara o nulo?

A través de una consulta online el PDG adoptará una postura de cara al balotaje del próximo domingo 14 de diciembre.

El Partido de la Gente (PDG) define este domingo a través de un consulta online a sus militantes a qué candidatura apoyará en la segunda vuelta presidencial, donde Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicano) se medirán el próximo 14 de diciembre.

De acuerdo a la directiva del partido, esta modalidad garantizará transparencia y acceso a todos los militantes habilitados, cuyo padrón se encuentra en los drives regionales y solo podrán ejercer su voto quienes tengan al menos tres meses de militancia.

Para llevar a cabo este procedimiento, entre las 10:00 y las 13:00 horas cada uno de los militantes habilitados recibió un link oficial para autenticar sus datos personales y posteriormente tener la opción de votar por los dos candidatos en competencia: Kast y Jara, o también nulo y blanco.

Allí, los electores deben seleccionar el nombre de su preferencia y al confirmar su elección, el sufragio se registrará y no se podrá modificar.

Tras este proceso, a las 18:00 horas el presidente regional de cada territorio, junto a su respectiva directiva regional, validarán el cierre telemático de la plataforma, la cual se ejecutará de manera automática.

Posteriormente, el sistema generará el acta digital de escrutinio con el total de votos emitidos en la región. En este sentido, los resultados preliminares se proclamarán por cada presidente regional, quien los enviará al presidente nacional del PDG antes las 21:00 horas.

En este marco, la directiva nacional del partido consolidará los datos y proclamará los resultados oficiales el lunes 1 de diciembre de 2025, los cuales se darán a conocer públicamente por medio de un comunicado de prensa.