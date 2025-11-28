Jefe de campaña de Parisi reafirma postura del PDG en el balotaje: “Vincularnos con uno de los dos proyectos es difícil”

Giancarlo Barbagelata aseveró que Jeannette Jara y José Antonio Kast “se alejan bastante” de las demandas que levantó el PDG en la campaña presidencial.

Giancarlo Barbagelata es uno de los artífices de la campaña presidencial de Franco Parisi y uno de sus “escuderos” en Bad Boys, por lo que analizó la postura que tomará el Partido de la Gente (PDG) ante la segunda vuelta, donde se enfrentarán Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Al respecto y en entrevista con El Mercurio de Valparaíso, Barbagelata puntualizó que el PDG tomará una decisión tras la consulta digital a sus militantes que se concretara este fin de semana.

“Después de eso, habrá una reunión con los 14 parlamentarios. El partido va a decidir si apoya a Jara, si apoya a Kast o vota nulo. Probablemente nos vamos a alinear todos con lo que diga la mayoría de los militantes. Lo que yo veo es que debería arrasar el nulo en la interna del PDG”, adelantó.

Consultado sobre los guiños que han hecho ambas candidaturas para poder ganar la adhesión de los votantes de Franco Parisi, que llegaron al 20% en la primera vuelta, Barbagelata reconoció que “he visto poco compromiso”.

“Escuché a José Ramón Valente, del equipo de Kast, desacreditando la propuesta del IVA a los medicamentos. Ahí veo que no hay mayor interés. Y en el caso de Jara, si uno tuviera que buscar el rostro del apitutado más grande de Chile, ese es Francisco Vidal, y ella lo nombra vocero. Jara podría hacer mil guiños, pero si paralelamente hace todo lo contrario a lo que pedimos, no hay tanto interés”, argumentó.

En esta línea, aseveró que Jeannette Jara y José Antonio Kast “se alejan bastante” de las demandas que levantó el PDG en la campaña presidencial.

“La gente le tiene miedo a que el gobierno de Kast vuelva a ser de patrones de fundo y soberbia, como pasó en el gobierno de Piñera, en los meses previos al estallido. También hay miedo a la continuidad del gobierno actual. Vincularnos con uno de los dos proyectos es súper difícil”, sentenció.