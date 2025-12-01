“Cada uno en lo suyo”: la respuesta del ministro Cordero a Jara tras críticas por situación migratoria en frontera con Perú

La candidata del oficialismo apuntó a la demora en la reacción del Gobierno por la situación migratoria en la frontera con Perú.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respondió a las críticas que emitió la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, quien realizó un llamado al Gobierno a actuar en la frontera con Perú a raíz de los migrantes que se encuentran varados en su intento por cruzar el paso.

“El Gobierno es el que tiene que actuar y debió haberlo hecho con anterioridad”, sostuvo la abanderada de Unidad por Chile, señalando que las reuniones con Perú tendrían que haber sucedido “la semana pasada”.

Bajo este contexto, Luis Cordero en diálogo con Radio Cooperativa manifestó que “logro entender eso en el marco de la campaña”, indicando que “a estas alturas, cada uno en lo suyo”, ya que es el “Gobierno quien toma sus decisiones”.

Siguiendo en esa línea, el secretario de Estado expresó que “a estas alturas los procesos electorales generan inevitablemente críticas a la administración que está ejerciendo. Yo creo que lo relevante es que uno ejerza sus atribuciones responsablemente y rinda cuenta de lo que en eso corresponde. Las opiniones que pueda tener el resto, especialmente las personas que están en procesos electorales, me parece que forman parte de las reglas del juego”.

A lo que agregó: “Lo importante es focalizar, sobre todo las soluciones de gestión pública y de política pública con las instituciones y las herramientas que corresponden. En ocasiones creo que se confunde, que pareciera que toda acción del Ejecutivo tiene que ser también una acción comunicacional; hay muchas cosas que realiza el Ejecutivo, que realizan las instituciones del Estado que, por prudencia, se administran de modo adecuado y luego se informan al público”.

Respecto a las declaraciones de Jara, Cordero comentó que “las tomo como en el contexto del proceso electoral y lo genuinamente importante para el Gobierno es que los organismos con competencia en la zona estén operando adecuadamente, y no solo eso, sino que parte de alguno de los temas que hoy día estamos viendo forman parte de unos diagnósticos previos que las policías especialmente tenían en la zona”.

Por otro lado, abordó los cuestionamientos del gobernador de Arica, Diego Paco, quien afirmó que el Ejecutivo le “baja el perfil” a lo que ocurre en la frontera con Perú.

“Él ha recibido la información de todos los datos y los datos son los datos; yo creo que en esto creo que es conveniente tenerlo presente (…) nosotros tenemos que prevenir que se produzca una crisis (migratoria)”, aseveró.

En cuanto al comité binacional entre Chile y Perú, el ministro de Seguridad dijo que hay una agenda clara de los temas a tratar, tales como “identificar cuáles son las personas que se encuentran ahí, su situación migratoria, verificar si tienen antecedentes”.