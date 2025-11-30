“Perú está actuando, en Chile todavía estamos negando”: las críticas del gobernador de Arica al Gobierno tras crisis en frontera

Diego Paco acusó “estado de negación” y que autoridades chilenas “le bajan el perfil” a la situación migratoria tras su visita al lugar.

El gobernador de la Región de Arica, Diego Paco, criticó la postura que ha adoptado el Gobierno, señalando que le “baja el perfil” a la situación migratoria en la frontera con Perú, luego de que los subsecretarios del Interior y Seguridad Pública visitaran la zona, donde el país vecino tomó la decisión de reforzar militarmente.

De hecho, hace unos días Perú decretó estado de emergencia en las provincias fronterizas de Tacna, generando un significativo despliegue policial y militar. Ante esto, El Gobierno de Boric acudió al lugar para realizar una evaluación al flujo migratorio en el Complejo Fronterizo Chacalluta, donde el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, expresó que “los flujos que vemos a la fecha no cambian en respecto a otros momentos del año ni en otros periodos del año similares“.

Bajo este contexto, el gobernador de Arica cuestionó la respuesta del Gobierno a la crisis migratoria que se vive en el norte. “Estamos bastante preocupados por la situación que se está viviendo aquí en la zona fronteriza y que a mi visión no se le ha tomado la gravedad desde el nivel central de todo lo que está pasando y podría pasar eventualmente“, partió diciendo Paco en conversación con Estado Nacional de TVN.

Gobernador de Arica, Diego Paco, apuntó contra el Gobierno tras su visita a la frontera con Perú

En esa línea, reprochó que el sábado “estuvieron autoridades nacionales como el subsecretario del Interior, de Seguridad, el director nacional de Migraciones, donde ellos absolutamente le bajan el perfil, consideran que es una situación normal. Para ellos es normal que estén 20, 50, 100, más de 100 personas varadas acampando en lo que es el borde fronterizo”.

“Situaciones como esa realmente es preocupante, porque si estamos en un estado de negación de la realidad, difícilmente vamos a poder tomar acción porque Perú lo ha hecho”, añadió.

Por otra parte, Diego Paco sostuvo que el Gobierno no lo ha convocado para abordar lo que está ocurriendo en el paso fronterizo.

“Abiertamente el gobierno ha dicho que va a respetar a las regiones, está muy interesado en la descentralización, la voz de los gobernadores y de las autoridades que son elegidas por las personas es muy importante. Sin embargo, cuando vienen, no me convocan”, expresó.

“Yo les diría lo que realmente está pasando, y cuando no nos convocan la verdad que es muy difícil poder tener una sola información, porque actualmente no conocemos de algún plan“, complementó.

“Le hemos pedido que nos convoquen, pero nos sentimos no escuchados. Yo lo único que quiero es colaborar, apoyar y que tomemos una decisión en conjunto para estar preparados ante una inminente crisis que se está viviendo, porque Perú está actuando. Del lado chileno todavía estamos negando“, cerró la autoridad regional.