Los puntos clave que abordará el Gobierno en comité binacional por militarización de frontera con Perú

El Gobierno adelantó los temas que tratarán el lunes cuando se reúnan con autoridades peruanas en el marco de la situación migratoria que afecta a la frontera del norte.

Tras las diferencias que manifestaron durante la mañana de este domingo, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y el gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco, finalmente se reunieron y encabezaron una instancia en la que también participaron altos mandos de fuerzas de seguridad y representantes de la Dirección Nacional de Migraciones, en medio de la situación migratoria que afecta a la frontera con Perú, país que ordenó un despliegue militar en la zona.

Bajo este contexto, Ramos sostuvo que el lunes se llevará a cabo un comité binacional con autoridades de Perú, donde abordarán diversos puntos clave, tales como la caracterización y perfiles de la población migrante, coordinación de experiencias de reconducción (como la que se aplica con Bolivia), intercambio de información policial, protocolos de seguridad fronteriza y seguimiento de casos irregulares.

Gobierno se prepara para comité binacional y desdramatiza situación migratoria en frontera con Perú

Sumado a ello, desdramatizó lo que ocurre en el paso fronterizo del norte, señalando que “hablar de crisis es innecesario (…) siempre ha habido problemas en la frontera que hay que estar permanentemente abordando. Es dinámico, fluctuante, para eso tenemos que estar anticipando escenarios y por eso estamos acá”.

En esa línea, el subsecretario del Interior aseveró que en la frontera hay 14 personas de “muchas nacionalidades y estatus migratorios“. Teniendo en cuenta lo anterior, detalló que “a cada persona hay que ver cada caso concreto que está impidiendo su circulación y poder orientarla a que resuelva su problema migratoria, pero no hay una sola fórmula o solución”.

A lo que agregó: “Si hay 14 personas, seguro son probablemente casos bien excepcionales que han tenido problemas con el papeleo o que están en una situación irregular y en esos casos las policías como migraciones y el consulado peruano son lugares donde tendrían que recurrir”.

“Nadie está sobre la ley (…) la gente tiene que cumplir, sea de donde sea. Para eso existen instituciones”, complementó.

Por su parte, el gobernador la Región de Arica luego de la reunión recalcó que “hay una línea de acción, una preocupación por la región“.

“Es de mi gran interés estar al tanto de todo lo que está pasando en la frontera y lo que es la seguridad de la región. Nosotros vamos a seguir una línea de monitoreo, vamos a hacer un monitoreo. Queremos que esto resulte”, cerró Diego Paco.