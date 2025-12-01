Dirigentes se reunieron con Kast: la postura de Demócratas para la segunda vuelta presidencial

El partido, que anteriormente se cuadró con Matthei, definió posturas para lo que será el próximo 14 de diciembre.

La dirigencia del partido Demócratas se reunió este lunes con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, para manifestarle su respaldo en la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre.

En un punto de prensa, la timonel Ximena Rincón explicó que “tras una larga reflexión” se tomó la decisión de apoyar al ex diputado en el balotaje, tomando en cuenta que el 16 de noviembre, la ciudadanía eligió no continuar con “un mal gobierno”.

En la cita se le planteó a Kast que “cuando nos hablaba de la emergencia sanitaria, le dijimos: esa frase es nuestra, porque la patentamos en una iniciativa legislativa. Cuando hablábamos de las cárceles, comentamos que tenemos un proyecto en materia migratoria y otro de segregación carcelaria que replica el modelo italiano”.

“Hay muchas más coincidencias que diferencias. No podemos repetir errores del pasado“, agregó y citó al ex presidente Eduardo Frei, dejando en claro que “esto no se trata de derecha ni de izquierda” porque “esto se trata de Chile y de cómo logramos avanzar y sacar adelante a nuestro país“.

Libertad de acción

Mientras la dirigencia de Demócratas hizo público su respaldo a la candidatura de José Antonio Kast, esto no quiere decir que sea la postura de la colectividad que anteriormente se cuadró con Evelyn Matthei.

Lo cierto es que se dejó que los militantes tuvieran libertad de acción para la segunda vuelta, teniendo la posibilidad de apostar, ya sea por el republicano o por Jeannette Jara.