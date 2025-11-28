Tras la derrota en primera vuelta: el rol clave de Matthei para asegurar apoyo de Demócratas a José Antonio Kast

Tras la derrota en primera vuelta, Matthei habría jugado un importante rol para asegurar el respaldo de Demócratas a favor de Kast, lo que se concretaría el próximo lunes a través de un apoyo formal por parte del partido de Ximena Rincón.

El martes de esta semana Evelyn Matthei decidió publicar un video en sus redes sociales. A nueve días de su dura derrota en la primera vuelta, la ex abanderada de Chile Vamos —con un tono amable y de semblante sonriente— agradeció las muestras de cariño asegurando que “la vida sigue y tengo muchos planes” prometiendo que los revelará más adelante.

Ese no fue el único gesto de la ex alcaldesa de Providencia en redes sociales. Durante el transcurso de esta semana ha respondido comentarios a sus seguidores e incluso se ha dado el tiempo de bromear. “No saben cuanto me he reído con estos memes, cariños”, comentó Matthei en un post de Instagram que bromeaba con su “desaparición” en redes sociales tras la elección.

Quiénes han estado en contacto con ella durante estos días aseguran que con el transcurso de los días ha logrado digerir la dura derrota, que no sólo fue amarga por quedar fuera de la segunda vuelta tras liderar por cerca de un año de las encuestas, sino que también por la baja votación que la hizo quedar en quinto lugar, incluso bajo Franco Parisi y Johannes Kaiser.

Ese buen ánimo, explican en Chile Vamos, dio paso a la cita de camaradería que se celebró el miércoles de esta semana en la casa de Juan Sutil en la cual Matthei tuvo la oportunidad de reunirse por primera vez con sus principales colaboradores de campaña. Entre ellos, Diego Paulsen, otrora jefe de campaña; la diputada Ximena Ossandón, integrante del comité estratégico; Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli; y el senador Luciano Cruz Coke.

En todo caso, quiénes han conocido de la interna de Matthei aseguran que no sólo se ha limitado a recibir muestras de cariño, sino que también ha jugado un soterrado papel a favor de José Antonio Kast.

Se trata de la influencia de Matthei sobre Demócratas, partido que apoyó activamente su campaña y que, tras la primera vuelta, quedó en la incertidumbre si apoyar o no a José Antonio Kast.

Durante los primeros días tras la primera vuelta, en el partido dirigido por Ximena Rincón existieron opiniones contrapuestas respecto a qué posición adoptar respecto al balotaje. No obstante, la solicitud de unidad de Matthei a la oposición habría terminado decantando la balanza a favor de que el partido (que está en riesgo de disolución) termine apoyando la opción del republicano.

“Matthei fue la principal impulsora de reconstruir el eje político del Rechazo y no ha dejado atrás esa idea”, dice un dirigente de Evópoli cercano a la campaña.

El gesto de Matthei hizo pronto efecto; Demócratas se reunirá el lunes de forma oficial con Kast y se proyecta que el partido le entregue su respaldo de manera oficial.

“En la interna, evitando cualquier tipo de especulación sobre cómo íbamos a trabajar en la segunda vuelta, Evelyn Matthei ha promovido la unidad. Yo creo que su discurso privado de estos diez días que llevamos después de la primera vuelta fue lo que permitió que grupos como Demócratas dieran un respaldo público a José Antonio Kast”, comentó a EL DÍNAMO el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

A juicio del timonel del gremialismo, el acercamiento de Demócratas con Kast también permitió que se allanara el camino para la reunión que sostuvo con el ex presidente Eduardo Frei. “Ese respaldo de Demócratas allanó el camino para que luego Eduardo Frei se atreviera a entregar el apoyo que entregó”, manifestó Ramírez.