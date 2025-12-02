Jeannette Jara y respaldo de Ximena Rincón a Kast: “Me llama la atención su tránsito político para apoyar a la ultraderecha”

Jara recordó que Ximena Rincón no expresó rechazo alguno al PC cuando era parte de la Nueva Mayoría.

Jeannette Jara, abanderada de Unidad por Chile, salió al paso del apoyo entregado por la senadora Ximena Rincón a la candidatura de José Antonio Kast, reconociendo que “me llama la atención” su viraje a la derecha.

“Me llama la atención lo de Ximena Rincón, me parece bueno que la gente recuerde que ella fue ministra del Trabajo mientras yo era subsecretaria”, recordó Jeannette Jara respecto a su antigua superior jerárquica en el aparato estatal.

En esta línea, planteó que “empujamos juntas, en una alianza de centro izquierda llamada Nueva Mayoría, una reforma a las pensiones que también las AFP detuvieron. Me llama la atención el tránsito político que ha tenido para apoyar a la ultraderecha”.

Jeannette Jara recalcó que “uno no es quien para juzgar, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, pero nosotras trabajamos juntas, era mi jefa, y nunca me manifestó un problema con nuestra alianza de centro izquierda”.

Consultada sobre el rechazo de Ximena Rincón a apoyar una candidatura del Partido Comunista, Jara apuntó que “más que la candidata del Partido Comunista, soy la candidata de la centro izquierda chilena”.

Reiterando sus palabras sobre la senadora de Demócratas, la abanderada oficialista indicó que “si ha hecho un tránsito, está en su derecho, pero me llama la atención, porque de verdad trabajamos mucho tiempo juntas y no entiendo bien”.