Camila Flores advierte masiva renuncia de militantes a RN: “Varios podríamos terminar renunciando antes de marzo”

La senadora electa aseguró que está “reflexionando” sobre su permanencia en el partido producto de la reforma política impulsada por el Gobierno y los resultados que obtuvieron en las recientes elecciones parlamentarias.

La senadora electa y actual diputada, Camila Flores, se refirió al momento que atraviesa su partido Renovación Nacional (RN), afirmando que los resultados en las elecciones parlamentarias “es de los peores resultados que hemos tenido”, y en este contexto, advirtió una posible renuncia masiva de legisladores antes de marzo, cuando comience el nuevo ciclo en el Congreso.

En conversación con La Tercera, la parlamentaria abordó cómo la reforma política y ley antidíscolos podría influir en su militancia en RN: “He reflexionado y tengo que tomar la decisión lo antes posible”.

Siguiendo en esa línea, Camila Flores advirtió que “si van a estar con esta presión y tratando de ponernos entre la espalda y la pared, créeme que varios van a terminar o podríamos terminar renunciando antes de marzo nomás, pues sí, si eso es evidente, no porque salga esta norma uno va a dejar de cumplir”.

A lo que agregó: “A mí me parece lo más antidemocrático que hay, porque en definitiva, cuando el problema no es de ese candidato, no es de esa persona, no es de ese parlamentario electo, sino que es del partido o el conglomerado o la marca, que es la que a ti ya no te acomoda, y decirle, mire, es que usted si no se me va, me parece que es una distorsión a la democracia representativa tremenda”.

Camila Flores evalúa su permanencia en Renovación Nacional (RN)

En este sentido, la senadora electa insistió en que se encuentra “reflexionando” respecto a su permanencia en el partido, debido a que actualmente Chile Vamos es “una muy mala marca”.

“Obviamente tengo que tomar una decisión lo antes posible, pero no es algo que yo tampoco vaya simplemente a ser a tontas y a locas, me he juntado con personas a quienes yo les tengo mucho cariño, para hablar de esto”, expresó.

Tras ello, Flores cuestionó los acuerdos que han realizado con partidos de centro izquierda: “Es un error en general de nuestra coalición de tener esa, yo te diría, obsesión por buscar siempre una alianza con la centro izquierda, abandonando nuestros aliados naturales y abandonando también nuestra base electoral, que es de derecha tradicional”.

En este marco, la parlamentaria aseveró que “si tú me preguntas a mí y tú haces una consulta dentro de Renovación Nacional, yo te aseguro que para la militancia tiene más diferencias con Demócrata y Amarillos que con Republicano y Libertario. Una cosa, no solamente histórica, porque la gran mayoría de la militancia de Republicano y de Libertario son militantes de la UDI, que han sido siempre nuestros socios históricos de Renovación Nacional”.