Suprema detalla inconsistencias del proyecto de Kaiser sobre supuestos restos de DD.DD sin identificar en el SML

El máximo tribunal descartó la tesis de Kaiser sobre supuestos restos de DDDD sin identificar en el SML.

La Corte Suprema emitió un informe respecto del proyecto de ley presentado por Johannes Kaiser (PNL) para que el Servicio Médico Legal (SML) identifique restos humanos bajo su custodia sin una orden judicial, en especial los vinculados con causas de derechos humanos.

El documento, que fue enviado a la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, da cuenta en primer lugar que la iniciativa no es parte de las materias que requieren su pronunciamiento obligatorio, como consigna el artículo 77 de la Constitución y el artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso.

“Lo primero que ha de señalarse es que la materia consultada no corresponde a aquellas dispuestas en el artículo 77 de la Constitución Política de la República”, puntualizó el máximo tribunal.

Esto, ya que “el Servicio Médico Legal no es un auxiliar de la administración de justicia, sino que un servicio dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.

Corte Suprema pone en duda postura de Kaiser sobre restos sin identificar

La Corte Suprema también hizo énfasis en la tesis planteada por el diputado Johannes Kaiser: “El legislador trabaja sobre el supuesto de que en el SML se encontrarían restos óseos a los que no se les ha practicado pericia identificatoria alguna, por carecer de orden judicial para ello”.

Frente a esta hipótesis, el máximo tribunal explicó que los restos humanos ingresados al SML lo hacen bajo el supuesto que ha precedido una orden judicial o una solicitud del Ministerio Público.

“En tal sentido, la mantención en custodia de restos humanos en poder de este órgano, debiera estar sujeta al cumplimiento de la orden que ha motivado su intervención”, precisó.

Respecto a la postura de Kaiser sobre la supuesta presencia de restos óseos vinculados a casos de derechos humanos sin identificar, la Suprema apuntó a “la incongruencia” de la hipótesis, ya que “son justamente las pericias que desarrolla el SML las que permitirán establecer la data de muerte y, a partir de ello, la identificación de una persona, luego de lo cual y conforme a las circunstancias que dieron origen al fallecimiento de esa persona, recién se podrá calificar esos restos como los de una víctima de violaciones a los derechos humanos, y no de manera anticipada como pareciera sugerirlo el proyecto de ley y la hipótesis en la que se ha fundado su autor”.