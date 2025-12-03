Segunda vuelta en la recta final: Jara zanja controversia en su comando y apuesta todo a la confrontación con Kast 

Endurecer aún más el tono contra el candidato republicano es visto como el único camino para reducir la brecha que muestran las encuestas.

En la previa del debate ARCHI existía expectación respecto al desempeño de la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, no sólo por los énfasis o propuestas que podría ofrecer, sino por el tono a emplear con su adversario del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En el foro presidencial dedicado a ofrecer soluciones para la pobreza, Jara confrontó en más de una ocasión a Kast a nivel programático y con cuestionamientos directos sobre su equipo.

Sin embargo, no todos los miembros del comando estuvieron de acuerdo en adoptar la confrontación como único y principal método de campaña en esta segunda vuelta presidencial. “La clave es la conversación, la clave es la explicación, la clave es la información (…) No hay que atacar a nadie, hay que explicarle a los ciudadanos que están muy desinformados”, llegó a decir Francisco Vidal, vocero que se incorporó a la campaña tras la primera vuelta.

Así como Vidal, otros miembros del comando, como Ricardo Lagos Weber o Alejandra Sepúlveda, se mostraron de acuerdo en seguir relevando las propuestas, la capacidad de llegar a acuerdos de la candidata y los logros que obtuvo en el Ministerio del Trabajo.

Pese a esas voces, la determinación fue seguir adelante —e incluso intensificar— la estrategia que trazó Darío Quiroga antes de salir de Londres 76 y que tiene que ver con exponer las “fisuras” del abanderado republicano en materia programática y política.

Fuentes al interior del comando aseguran que la jefa de campaña, Paulina Vodanovic (PS), fue una de las figuras que respaldó la estrategia y apuntó a la necesidad de endurecer aún más el tono en consideración de los reducidos espacios en que se verán las caras los candidatos antes del 14 de diciembre.

Hoy esa estrategia se vio reflejada en varios pasajes del debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), que hasta ahora ha sido el “más duro”, afirman en ambos comandos. De hecho, Jara no sólo apostó a cuestionar propuestas, sino que lanzó un comentario que incomodó al republicano: si es que tenía “un tema” con las mujeres.

“No me permites hablar, ¿no te parece una manera extraña de relacionarte con las mujeres? ¿Hay un tema ahí?”, lanzó Jara.

En ese mismo intercambio, unos minutos antes, Jara lanzó otro dardo a Quiroz, pero mucho más ácido: “Lo más bien que tienes en tu equipo a gente que se jode a la gente. Tú te jodes a la gente y los amparas en tus equipos. Y cuando seas Presidente, ¿vas a hacer lo mismo?”.

En el comando de Jara apuntan a que ese tipo de comentarios y emplazamientos también se darán en el debate restante, organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel). El foro, que será transmitido por todos los canales de señal abierta y en horario estelar, es visto como el más importante del circuito de debates por la vitrina que representa. En ese sentido, en el comando de la candidata del PC apuestan a despegar “toda la artillería” para ese martes 9 de diciembre.