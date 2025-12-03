Los cinco momentos que marcaron el Debate Archi entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Los candidatos presidenciales enfrentaron sus propuestas y posturas a poco más de una semana del balotaje.

La mañana de este miércoles se llevó a cabo el Debate Archi, el cual reunió -finalmente- a Jeannette Jara junto a José Antonio Kast, cuando queda poco más de una semana para la segunda vuelta presidencial.

Durante más de dos horas y media, los postulantes a La Moneda explicitaron sus propuestas y posturas respecto a todo tipo de temas: desde migración irregular hasta temáticas medioambientales.

Pero como era de esperar, la instancia organizada por la Asociación de Radiodifusores de Chile también tuvo varios momentos tensos entre los candidatos, lo que los enfrentó de manera directa y con interrupciones.

A continuación te dejamos los cinco momentos que más llamaron la atención del Debate Archi.

Monsalve y Quiroz

Los nombres de Jorge Quiroz y Manuel Monsalve fueron los detonantes de dos momentos tensos en el Debate Archi entre Jara y Kast.

En primera instancia se le consultó al republicano sobre el vínculo de su asesor con los casos de colusión, oportunidad en la que le entregó “todo mi respaldo“. Ante esto, la ex ministra recalcó que “la colusión que organizó tu asesor económico jodió a miles de chilenos”.

Cuando Jara quiso insistir en este punto fue cuando Kast le enrostró lo ocurrido con Manuel Monsalve. “Tú amparaste a un abusador, te olvidas de Monsalve” y “tu gobierno entero protegió a un abusador”.

Ante esto, la candidata oficialista le pidió que “no pongas conductas que no tienen nada que ver conmigo“.

Golpe de Estado

Ambos candidatos fueron consultados con respecto a las declaraciones de Vanessa Kaiser, quien postuló que en caso de que Kast llegue a La Moneda, algunos sectores de izquierda que podrían orquestar un golpe de Estado.

Al respecto, Jara señaló que “aquí los únicos que han hecho un golpe de Estado en nuestro país son precisamente los sectores civiles y militares ligados a la derecha, no los sectores ligados a la izquierda, aunque traten de instalarlo como una verdad que no es tal”.

Por su parte, Kast sostuvo que “ella dijo algo que es evidente, la izquierda cuando está en La Moneda gobierna con un pie en La Moneda y un pie en la calle. Ahora van a tener los dos pies en la calle, lo que nos alegra mucho“.

Kast no responde nada

Cuando se abordó el proyecto que busca eliminar las multas por el no pago del TAG, Jara cuestionó que Kast no respondía lo que se le preguntaba.

“El candidato Kast con tal de no perder un voto, no es capaz de tomar ninguna posición sobre ningún tema. En relación a los TAGs, dice si bien es cierto, no es menos cierto; en relación a los 6 mil millones de dólares, todavía silencio”, expresó.

Femicidios aumentaron porque “no se escucharon nuestras opiniones”

A la hora de referirse a los femicidios que se han registrado en el país en este 2025 en el Debate Archi, José Antonio Kast indicó que a pesar de la existencia de la Ley de Violencia Integral contra la Mujer, estas cifras han aumentado.

“Aquí cunden las leyes con nombres y los resultados siguen siendo iguales o peores. Hoy día Chile tiene más homicidios”, postuló. Seguido a eso, se le recordó que su sector votó en contra del proyecto en el Congreso. “¿Cuál fue el resultado de la ley? Aumentar los femicidios, porque no consideraron nuestras opiniones. No consideraron nuestras observaciones de cómo hacerlo para que efectivamente bajaran los femicidios“.

“No soy heredera de Boric”

Jeannette Jara quiso dejar en claro que, de convertirse en presidenta, su administración no será una continuidad del de Gabriel Boric. “Yo creo que el Gobierno del presidente Boric es el Gobierno del presidente Boric y yo voy a encabezar mi propio Gobierno“, sostuvo.

Esto, pese a que leyes como las 40 Horas y la reforma de pensiones se concretaron cuando fue ministra del mandatario. “La política no es blanco y negro. Yo puedo reconocer cosas que han sido avances importantes y que además varias de ellas me tocó liderar“, aseveró.

“Pero también hay cosas que se hicieron mal. Entonces no es que uno sea heredero completo de algo o sea un extraño respecto a algo. Yo no soy heredera de Boric, no soy heredera de la presidenta Bachelet, soy heredera de un proyecto político de centroizquierda y el progresismo chileno”, remató.