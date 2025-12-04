La confusión de Vanessa Kaiser con Isabel Allende: emplazó duramente a escritora como si fuera la ex senadora

Vanessa Kaiser abordó una entrevista que dio la escritora en donde cuestiona a la “derecha extrema”. Ante esto, Kaiser la confundió y criticó sus dichos aludiendo a la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende, que terminó en la destitución de la ex senadora del PS, que nada tenía que ver con la entrevista.

La senadora electa por La Araucanía, Vanessa Kaiser (PNL), confundió a la reconocida escritora chilena Isabel Allende con la ex senadora del Partido Socialista (PS) del mismo nombre durante un duro emplazamiento a través de sus redes sociales.

Por medio de un video que publicó en su cuenta de Instagram, la hermana de ex candidato presidencial Johannes Kaiser recordó una entrevista que dio la escritora en septiembre pasado a los medios El País y Radio Futuro, cuando estuvo en nuestro país promocionando su libro Yo soy Emilia del Valle, donde también aprovechó de criticar y manifestar su preocupación por la “extrema derecha”.

No obstante, protagonizó un error que rápidamente se viralizó en redes sociales, ya que confundió a la escritora de 83 años con la ex parlamentaria e hija del ex presidente Salvador Allende.

En este marco, publicó una parte de la entrevista de la escritora, en la que señalaba que “las mujeres estamos en un momento de riesgo, la ultraderecha quiere a la mujer en la casa“. Sin embargo, se refirió a ella como si los dichos fueran de la ex senadora, haciendo alusión a su destitución de la Cámara Alta a raíz de la fallida compraventa de la casa de su padre al Estado.

Vanessa Kaiser confundió a Isabel Allende

En el registro que se extiende por más de dos minutos, la senadora electa cuestionó la visión de la autora sobre el contexto político que se vive en Chile.

“La senadora que perdió su escaño en el Senado por el escándalo de la casa de su padre, un escándalo que todavía no se resuelve y que al parecer habría implicado que con la plata de todas las mujeres de Chile se había hecho un negocio que la beneficiaba, pues bien… estuvo en Radio Futuro y dijo lo siguiente, hablamos de Isabel Allende: Las mujeres estamos en un momento de riesgo, la ultraderecha quiere a la mujer en la casa“, partió señalando.

A lo que añadió: “Mira Isabel, yo te voy a decir una cosa: Soy la primera mujer en la historia de La Araucanía electa senadora con su propia votación; tengo dos doctorados, soy de ultraderecha, tengo tres niños maravillosos, amo a mis hermanos, amo a mi pololo, no son opresores ni patriarcales. Amo a mi padre también”.

Siguiendo en esa línea, expresó que “ya basta porque los que dejan en la casa a las mujeres son ustedes. Ustedes son los que generan el desempleo que nos dejan a nosotros en la casa, ustedes son los que han llenado de delincuencia y de crimen organizado a este país, por lo que las mujeres no nos atrevemos a caminar tranquilas por la calle”.

Respecto a los dichos de la escritora, en el que mencionó que “las mujeres estamos en un momento de riesgo. Hay una vuelta a la extrema derecha, al fascismo también, que pone a la mujer en un papel sometido, que quiere a la mujer en la casa”, Kaiser habló de un “descaro, la desfachatez que no conoce límites con personas que han estado toda la vida en el poder, como Isabel Allende, que se cree parte de una casta intocable. ¿Hasta cuando manipular a las mujeres así? La ultraderecha te va a dejar en la casa, qué punga, qué punga”.

En este sentido, aseveró que “hoy la mujer está en la casa por culpa de ustedes, de sus políticas empobrecedoras, de que ustedes se enriquecen y viven de la miseria de los demás, como iba a pasar con el tema de la casa. ¿O acaso eso no se iba a financiar con los fondos de las mujeres chilenas que se sacan la mugre trabajando?”.

“Se les cayó el discurso, se acabó. Y a los medios de prensa tradicionales, a mis colegas, con mucho cariño: si siguen llevando a este tipo de gente a transmitir mensajes mentirosos, la gente va a seguir huyendo a las redes sociales . Cuiden su fuente laboral”, cerró Vanessa Kaiser.