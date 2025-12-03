Dueña de terrenos de megatoma de San Antonio criticó expropiación y alertó maniobra dilatoria

La empresa expresó “su rechazo al trato injusto y arbitrario que se le ha dado y mediante el cual el Gobierno pretende sortear el desalojo de su propiedad usurpada”.

La Inmobiliaria San Antonio, dueña de los terrenos en que se encuentra la megatoma de la ciudad, manifestó este miércoles su rechazo al plan de expropiación de 100 de las 215 hectáreas que anunció el Gobierno en la víspera, y manifestó su inquietud de que se trate de una maniobra dilatoria.

Mediante un comunicado, la empresa expresó “su rechazo al trato injusto y arbitrario que se le ha dado y mediante el cual el Gobierno pretende sortear el desalojo de su propiedad usurpada“.

Según planteó, “durante seis años actuó conforme a la ley para recuperar su terreno usurpado. Teniendo un fallo de desalojo de la Corte Suprema, suspendió durante casi dos años su ejecución, en busca de acuerdos”.

“Ahora, el Gobierno, en una muestra más de su incapacidad de relacionarse constructivamente con el sector privado, anuncia una expropiación sin diálogo de por medio, acusando a la empresa víctima de usurpación de especular con su terreno, imputación que rechazamos tajantemente“, añadió en el texto.

Otras críticas de la dueña de la megatoma de San Antonio

A continuación recordó que “en febrero pasado aceptamos conformar una mesa técnica, firmando un protocolo con el Gobierno para llegar a un acuerdo y suspendiendo por seis meses el desalojo”.

En esa línea, recalcó que “se acordaron tres puntos en los cuales se debería avanzar: establecer un precio, el mecanismo de financiamiento y las garantías necesarias para asegurar la operación, todo circunscrito en la compra de la totalidad del terreno en un solo acto“.

Luego, la dueña de los terrenos de la megatoma de San Antonio manifestó que, “respecto del precio, la empresa ofertó valores avalados por dos consultoras de reconocida trayectoria y aceptó rebajar ese monto en tres oportunidades, valores muy por debajo de los valores comerciales”.

“El Gobierno, en tanto, estableció que los compradores serían los tomadores del terreno, agrupados en cooperativas, que obtendrían un crédito del BancoEstado para comprar el terreno. Esto no se concretó, como tampoco la entrega de una garantía de la operación“, complementó la inmobiliaria.

Finalmente, expresó que “la empresa espera conocer los planes del desalojo parcial y que este se realice a la brevedad posible para que este anuncio realizado no sea otra maniobra para dilatar el desalojo hasta el próximo gobierno. Una vez más se actúa sin diálogo, sin acuerdos y sin respetar el fallo de la Corte Suprema”, concluyó.