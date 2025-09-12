Las regiones donde cayeron los homicidios según el Ministerio de Seguridad y la Fiscalía

Según el informe entregado por el Ministerio de Seguridad, los homicidios en el primer semestre en el país registraron una baja del 12,6%.

Los homicidios en el país durante el primer semestre de 2025 registraron una baja del 12,6% respecto del mismo periodo del año pasado, de acuerdo con lo reportado por el Ministerio de Seguridad, la Fiscalía, Carabineros y la PDI.

Según el Informe de Homicidios del primer semestre de 2025, elaborado por el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV) del Ministerio de Seguridad, entre enero y junio de este año se registraron 511 víctimas fatales en el país, frente a las 585 que se produjeron en el primer semestre de 2024.

Respecto de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en el mismo lapso, alcanzó a 2,5 personas, lo que representa una reducción de 13,8% en relación al año pasado, cuando llegó a 2,9 víctimas fatales.

Cuáles son las regiones donde cayeron los homicidios según el Ministerio de Seguridad

De acuerdo con lo informado por las autoridades del Ministerio de Seguridad, la Fiscalía y las policías, a nivel nacional se registró una caída en los homicidios en 11 de las 16 regiones del país.

Las cinco regiones en las que se produjo un aumento con relación a igual periodo del año pasado son las de Arica y Parinacota, Maule, La Araucanía, Los Lagos y Magallanes.

Respecto de aquellas en las que se registró una caída, son las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Ñuble, Biobío, Los Ríos y Aysén.

El informe detalló que el 88,6% de las víctimas de homicidios en el país corresponde a hombres y el 11,2% a mujeres, mientras que el 54,8% de los casos corresponde a víctimas de entre 18 y 39 años, en el 4,3% fueron menores de edad y el 11,9% ciudadanos extranjeros.

El reporte indicó a la vez que el 31,2% de los casos estuvieron ligados al crimen organizado y el 39,1% a homicidios interpersonales.

Sobre los mecanismos empleados en los homicidios, el 45,% correspondió a armas de fuego a un 37,6% a armas blancas.

Finalmente, el reporte dio cuenta que el 46,4% de los casos se registró durante los fines de semana, y el 61,1% durante la noche.