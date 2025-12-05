Kast y dichos del diputado Meza: “Los únicos que han protegido a un abusador están en el Gobierno”

El candidato republicano le restó dramatismo a lo expresado por su diputado y apuntó contra La Moneda.

José Antonio Kast, candidato presidencial republicano, salió al paso de las declaraciones realizadas por el diputado de su partido, José Carlos Meza, respecto a otorgar indultos humanitarios a violadores de niños.

La polémica se instaló luego de la participación del parlamentario en un debate en CNN Chile, donde se le consultó si el proyecto para dar indultos a reos mayores de edad y con enfermedades terminales debería considerar a abusadores de menores.

Al respecto, el diputado Meza indicó que “no hay que hacer distinciones. Un adulto mayor que va a morir en seis meses, en su caso es terminal, creo que hay que tener la humanidad de que muera en su casa“.

Ante esta controversia, Kast aprovechó para cuestionar nuevamente al Gobierno de Gabriel Boric, apuntando que “aquí de nuevo se hace todo un hecho político por los dichos de José Carlos Meza. Aquí los únicos que han protegido a un abusador son los que están en el Gobierno”.

“Jeannette Jara fue parte del gabinete. Le prestaron La Moneda a Monsalve para despedirse de todo Chile. ¿Quiénes son los únicos que han indultado a un terrorista? (…) el actual presidente. ¿Quiénes pagaron los platos rotos, entre comillas, en Gendarmería por dar información? Fueron los gendarmes, no el señor Presidente. Por lo tanto, enfoquémonos en lo que tenemos que hacer. Cuidar nuestras instituciones, cuidar a Gendarmería, enfrentar a los delincuentes”, aseveró.

Consultado sobre si concretará indultos en caso de llegar a La Moneda, José Antonio Kast precisó que “esto comienza porque hay un debate parlamentario sobre temas humanitarios. Y sobre ese tema parlamentario, de debate en el Senado, se abre una discusión. Ahí está la discusión, y yo dije que estoy esperando que se produzca una discusión en el Senado, que se resuelva. Y actuaremos en consecuencia de acuerdo a lo que salga en el Senado, o lo que salga en la Cámara de Diputados”.

Pero también Kast fue requerido respecto a si las declaraciones de José Carlos Meza eran un error, asegurando que “eso no es lo relevante. Nosotros tenemos una bancada de diputados. Salieron reelectos. Hemos sido un partido exitoso. Y la gente reconoce la seriedad del trabajo que hacemos”.