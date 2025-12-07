Elizalde destaca apoyo del oficialismo a reforma a sistema político y espera su despacho en enero

Elizalde espera que tras el trajín que significa la segunda vuelta presidencial, se pueda retomar la discusión de la reforma al sistema político con rapidez.

Alvaro Elizalde, ministro del Interior, destacó que esperan que el proyecto de reforma al sistema político avance en su discusión en el Congreso Nacional y así concretar su despacho en enero de 2026.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado expresó que ya contaban con el apoyo de los partidos oficialistas para que la iniciativa sea aprobada.

“Este es un tema que hablamos con los partidos del oficialismo en su oportunidad, y antes de firmarse el proyecto se generó una propuesta compartida y que está expresada en el mensaje del presidente de la República”, indicó el ministro Elizalde.

En esta línea, apuntó que “podrían haber siempre algunos parlamentarios que voten distinto. Usted sabe que ni el oficialismo ni la oposición están del todo ordenados al momento de votar, pero formalmente los partidos manifestaron que lo apoyaban y mayoritariamente las bancadas van a concurrir con sus votos y creo que va a ocurrir lo mismo con la oposición“.

Junto con ello, espera que tras el trajín que significa la segunda vuelta presidencial, se pueda retomar la discusión de la reforma al sistema político con rapidez, sosteniendo que “reiniciar este diálogo, una vez concluidas las elecciones, permite tener un escenario más propicio para aprobar una iniciativa que nos parece que es muy importante y positiva para nuestra democracia”.

Elizalde rechazó que esto no impedirá que se siga impulsando otras propuestas del Ejecutivo en el Congreso, como el fin al CAE y la sala cuna universal.

“Nosotros vamos a seguir impulsando esas iniciativas, que son iniciativas que tienen obviamente un énfasis social y que dan cuenta de políticas públicas que nos permitan avanzar a su país con menos desigualdades, con más oportunidades para todos, pero en paralelo perfectamente se puede avanzar en esta reforma porque se tramitan en comisiones distintas”, puntualizó.