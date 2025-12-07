Jara acusa “retroceso” en debate por indultos y vuelve a arremeter contra Kast: “Es complejo lo que podría ocurrir si llegaran a ganar”

La discusión por los indultos volvió a tensionar la campaña, con Jara acusando al sector republicano de mostrar señales “descabelladas”.

Durante una actividad de campaña en Iquique, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), intensificó sus críticas hacia José Antonio Kast (Republicanos) y el diputado del partido José Carlos Meza, luego de que este último planteara que los indultos para personas con enfermedades terminales debería extenderse incluso a condenados por abusos sexuales contra menores.

La candidata calificó los dichos como “gravísimos”, acusando que responden a un intento por empujar hasta ese criterio “con tal de sacar a Krasnoff de la cárcel“.

Jara sostuvo que el planteamiento del parlamentario abre una puerta alarmante. “Han avanzado tanto en su discurso tratando de justificar por qué lo van a indultar que ahora están disponibles para que gente que violó a menores de edad, pedófilos, salgan de la cárcel, y eso es inaceptable, no tiene ninguna justificación, aunque tengan 70 u 80 años“, afirmó.

A su juicio, permitir que condenados por delitos sexuales contra niños accedan a beneficios penitenciarios constituye “un retroceso para la sociedad chilena“, y advirtió sobre el impacto que tales ideas generan: “El daño que se le hace a la niñez, la violencia y la revictimización que se hace siquiera planteando que estas personas puedan salir de la cárcel lo encuentro realmente grave”.

“Llamo a los padres y madres a estar alerta de estas señales, porque si aún no son gobierno y están planteando cosas como estas, que son completamente descabelladas, es muy complejo lo que podría ocurrir si llegaran a ganar“, puntualizó.

Las otras críticas de Jara contra Kast además de los indultos

Jara también dedicó parte de su intervención a cuestionar las propuestas migratorias del abanderado republicano José Antonio Kast. Según planteó, sus anuncios carecerían de consistencia: “He visto propuestas de expulsar a 300 mil migrantes, después invitarlos a salir, luego que ellos mismos se paguen el pasaje o que lo haga el empleador. Hay un nivel de improvisación tremendo“.

Además, defendió la jornada laboral de 40 horas, señalando que revertirla sería “un grave error“. Remarcó que la ley permite que “las personas estén más tiempo en sus casas con sus hijos“, y subrayó su valor como uno de los “avances civilizatorios” del país. También lamentó que Meza describiera la medida como un retroceso.