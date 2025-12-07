Kast reafirma críticas a Boric en cierre de campaña en Biobío: “Si dice que Chile no se cae a pedazos, no conoce Chile”

José Antonio Kast concretó en Concepción uno de sus cierres de campaña de cara al balotaje, donde se enfrentará a Jeannette Jara, en el cual reiteró sus cuestionamientos al Gobierno de Gabriel Boric.

Kast se refirió a las declaraciones del mandatario en la Cena Anual de la Sofofa, donde indicó que “Chile no se cae a pedazos”.

Al respecto, el candidato republicano acusó: “¿Qué parte de Chile ha visitado? Porque si uno va a cualquier consultorio, a cualquier Cesfam, se da cuenta del sufrimiento de las personas. No hay insumos, hay fármacos que están vencidos porque alguien optó por su beneficio personal. ¿Qué parte visitó que le dicen yo me siento tranquilo y seguro aquí en mi casa?”.

“A lo mejor él puede caminar tranquilo por algún sector porque anda bien protegido ¿Eso lo puede decir cualquier chileno? No. Entonces, cuando dice Chile no se cae a pedazos, quiere decir que no conoce Chile. Si Chile no se cae a pedazos, quiere decir que hay gente valiente que se levanta, que pone el hombro cada día y va a trabajar a pesar de las dificultades”, argumentó Kast.

En esta línea, José Antonio Kast apuntó “que se pierda, esto no es por la fuerza, es por la razón, y si no es por la razón, por la fuerza. Eso es lo que dice nuestro escudo. Pero eso requiere convicción, tenemos que recuperar cada calle, cada plaza, cada barrio. Tenemos que ir con ese compromiso a hablar con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con las personas con las cuales compartimos en el deporte, en la cultura”.

“Esta no es una campaña más, esta es la gran campaña para recuperar Chile, la gran campaña para que volvamos a tener esperanza, porque nos han dejado un país en la ruina”, sentenció Kast.