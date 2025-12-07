Kast reitera su postura de no responder a los emplazamientos de Jara: “No voy a caer en su juego”

José Antonio Kast, candidato presidencial republicano, reiteró su postura de no responder de manera directa a los emplazamientos de Jeannette Jara por los dichos del diputado de su partido, José Carlos Meza, quien dejó ver la posibilidad de indultar a pederastas si llegan tener una edad avanzada o enfermedades terminales.
Al respecto, Jara recalcó que “las palabras que ha emitido el candidato son insuficientes para aclarar el punto. Porque cuando habla el diputado de Kast y dice que va a eliminar las 40 horas la semana pasada, y ahora dice que van a indultar a violadores de niños, estamos hablando de cosas que el candidato creo que le debe una explicación a Chile. En mi caso, nada de eso va a ocurrir, por supuesto”.
Por su parte, el ministro Alvaro Elizalde precisó que el proyecto de conmutación de penas permitiría la libertad de connotados criminales como Hugo Bustamante, asesino de Ambar Cornejo, o María del Pilar Pérez, conocida como la Quintrala.
“La aprobación de este proyecto significaría, por ejemplo, que María Pilar Pérez, la Quintrala, salga inmediatamente libre. De eso estamos hablando. Significaría que el que cometió el crimen contra Ambar, en poco tiempo más salga libre sin cumplir la totalidad de su condena. O que el psicópata de Alto Hospicio, con 14 muertes de mujeres a su haber, en poco tiempo más también salga libre. Porque lo que establece la iniciativa es que no cumplan la totalidad de las condenas y a los 70 años salen libres”, precisó el titular de Interior en Estado Nacional.
La respuesta de Kast a emplazamientos de Jeannette Jara
Desde Antofagasta, José Antonio Kast se refirió a las palabras de Jeannette Jara, indicando que “yo puedo contestar cosas que sean de interés nacional, pero he visto cómo la candidata a la continuidad solo utiliza mentiras, mentiras para afirmar situaciones que quiere que yo conteste. A la candidata Jara, si tiene alguna consulta real, alguna consulta que afecte a la ciudadanía, se la voy a contestar en el debate de Anatel”.
“No voy a caer en el juego de una persona que se ha dedicado a mentir en su franja, en cada una de sus posiciones miente respecto de mí, que se va a terminar la PGU, que la edad de jubilación va a ser como a los 85 años, que se termina el tema de la indemnización por años de servicios”, aseveró Kast.
Para el candidato republicano, lo expresado por Jara son “mentiras, mentiras y mentiras. Por lo tanto, si ella quiere hacer una consulta directa en algún debate que tenemos, que la haga, y la voy a sorprender con la respuesta”.