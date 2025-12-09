El “todo o nada” de Jara y la estrategia de contención de Kast: a qué prestar atención en el último debate presidencial

El debate Anatel será la última instancia en que los candidatos podrán confrontar visiones y posturas. Por lo mismo, en ambos comandos preparan este último foro con especial cuidado apostando a maximizar las propias oportunidades de cara a la elección de este domingo 14 de diciembre.

A las 21:00 horas de este martes, José Antonio Kast y Jeannette Jara se verán las caras por última vez en el debate presidencial de la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL), antes de la elección de este domingo 14 de diciembre.

En ambos comandos hay expectativas opuestas. Mientras en el equipo de Jara apuestan todo a este último foro presidencial para acortar la brecha, manteniendo el tono confrontacional y apostando por los emplazamientos directos; en el comando de Kast esperan mantener el tono exhibido hasta el momento: no caer en provocaciones, seguir mostrándose como el cambio a un “mal Gobierno” y reforzar la línea de seguridad.

Eso sí, tanto el candidato republicano como la abanderada del oficialismo saben que el precedente del debate ARCHI marcó un precedente al cual prestarle atención.

Por lo mismo, en el comando del abanderado republicano aseguran que se tomaron las precauciones necesarias para esta noche y así evitar que vuelva a quedar mala impresión de su candidato en debates.

Por contraparte, en el equipo de la abanderada del PC indican que hay consciencia que Kast va a tender a contestar más los emplazamientos, pero remarcan que su candidata tiene ventaja en este terreno.

El tono de Kast ante la confrontación de Jara

“Existe un cansancio, no sólo de José Antonio, sino que de la candidata Jara y también de la ciudadanía”. Eso aseguran en el comando de Kast tras el debate ARCHI, instancia que —reconocen en la derecha— no salió bien parado el candidato republicano.

El hecho de haber marcado que había terminado su tiempo para evitar contestar ciertas preguntas y no profundizar en materias como la propuesta de expulsiones, llamó la atención especialmente en Chile Vamos, desde donde se instó al candidato a mostrar mayor solidez en este último debate.

En ese sentido, en el equipo estratégico de Kast —comandado por Cristián Valenzuela— apuestan por cerrar esos flancos (el migratorio, al menos). Aunque en otros temas que han incomodado al candidato, como el de indultos o recortes, la idea es seguir en la estrategia de evitar dar respuestas contundentes.

“Ahí no está la preocupación de la ciudadanía”, aseguran en el comando de Kast.

Además, en el comando republicano deslizan que Jara, hace ya varias semanas, está intentando entrar en el clivaje “hombre-mujer”. En el último foro, de hecho, la candidata del PC le consultó a su adversario si es que “tenía un tema” con las mujeres.

Por eso, explican quiénes son parte de la campaña, es complejo pensar en una dinámica de confrontación, ya que quien saldría beneficiada sería Jara.

Por el contrario, la apuesta sería que Kast se muestre como un líder mesurado pero firme en sus propuestas y respuestas a emplazamientos que, desde el comando republicano, califican como “violentos”. De hecho, desde la derecha esperan que Kast sea explícito en ese calificativo que ya han comenzado a ocupar sus voceros.

Los temas que marcarán el debate

El tono de ambos candidatos, en todo caso, estará estrechamente relacionado con la batería de materias que se aborden en el foro presidencial.

Seguridad, migración, crecimiento y derechos sociales, entre otras materias, serán abordadas en los nueve bloques temáticos que compondrán el debate que se espera se extienda por cerca de dos horas y media. Asimismo, habrá dos bloques para que los candidatos puedan realizar preguntas cruzadas, formato similar al que se utilizó en el debate radial de la semana pasada.

Como temas esenciales asoman migración y crecimiento económico. Hasta el momento, el abanderado republicano no ha logrado dar con una respuesta contundente respecto a su plan de expulsiones, algo que ya comenzó a ser exigido en las filas de Chile Vamos. Asimismo, tampoco ha detallado el recorte de US $6.000 millones comprometido.

Jara, en tanto, deberá dar cuenta de su actuación como ministra e integrante del comité político mientras fue titular de la cartera de Trabajo. Y aunque ex secretaria de Estado ha buscado desligarse del Gobierno mostrándose contraria a ciertas actuaciones del presidente Gabriel Boric, su posición favorable a la expropiación de la mega toma de San Antonio abrirá un flanco que la oposición ha buscado explotar.