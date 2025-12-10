Debate Anatel 2025: Jara aclaró pago de multa por TAG en 2019 y acusó “gran fake news”

Jara descartó que haya pagado recién en noviembre pasado la multa por no uso del TAG en la Autopista Central en 2019.

Jeannette Jara llamó a estar “atentos con las fake news“, cuando la periodista Constanza Santa María le preguntó por el pago que hizo de una multa por no usar el TAG el año 2019, durante su participación en el debate de la Anatel con miras a las Elecciones Presidenciales 2025.

“Esto fue por circular en la Autopista Central sin TAG entre el 14 y el 28 de diciembre de 2019. Pagó la deuda el 9 de noviembre pasado, seis años después…“, planteó la profesional.

La respuesta inmediata de Jara fue: “Noooo, eso no es así. Creo que me debo haber demorado tres meses. Le pasaron mal el dato“.

“Sería bueno que lo aclarara”, replicó la periodista, ante lo cual la postulante a La Moneda indicó que era una “gran fake news”, y aseveró que pagó en unos pocos meses.

Qué dijo Jara sobre la multa por no pago del TAG

Constanza Santa María le recalcó que cómo era posible eso, si la multa de 70 mil pesos había subido a más de $600 mil, por lo que Jara relató lo que ocurrió.

“Me compré un auto nuevo, porque me ha ido bien (…) resulta que cuando me lo compré no fui inmediatamente a hacer el trámite del TAG, y eso es una responsabilidad mía. Me demoré, circulé un buen tiempo sin TAG y después pagué la multa. Debe haber sido el 2020, no me acuerdo la fecha exacta, pero lo puedo certificar apenas llegue a mi casa y bajar el dato del banco. Pero eso de que lo pagué ahora realmente es una tremenda fake news“, concluyó Jeannette Jara.